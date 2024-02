Xbox: ¿Microsoft dejará de hacer consolas? Phil Spencer responde

Los fans de Xbox cuentan los días para la celebración del evento de actualización de negocios que anunció Phil Spencer en medio de una ola de rumores sobre un cambio importante de estrategia. Para nadie es secreto que hay temor por lo que pueda pasar con Xbox Series X|S y propuestas de hardware a futuro de la marca pero todo indica que seguirá presente en el mundo del gaming.

Video: Las siniestras intenciones de Xbox

De acuerdo con un reporte de Updater, Xbox celebró una reunión con todos los trabajadores y en ella Phil Spencer manifestó que no hay planes de dejar de hacer consolas y que la marca y su modelo de negocio seguirán considerando este tipo de hardware para videojuegos en los años por venir. Asimismo, reafirmó que Xbox es un ecosistema de gaming que incluye dispositivos varios, pero no han pensado en que las consolas queden fuera pues hay millones de usuarios en todo el mundo que las siguen comprando.

We're listening and we hear you. We've been planning a business update event for next week, where we look forward to sharing more details with you about our vision for the future of Xbox. Stay tuned.