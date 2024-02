Five Nights at Freddy's abandonará este servicio y ya no podrá verse en streaming

La película de Five Nights at Freddy's fue una de las producciones más exitosas de 2023 y lo mejor es que se estrenó en streaming al mismo tiempo que en cines, por lo que millones de personas pudieron verla desde casa, pero las malas noticias son que muy pronto ya no será posible.

Five Nights at Freddy's debutó el pasado 26 de octubre en cartelera, el mismo día que se lanzó en el catálogo del servicio de streaming Peacock. Hasta ahora cualquier suscriptor del servicio puede ver la película sin costo adicional, pero dejará de estar disponible muy pronto.

Five Nights at Freddy's ya no estará en streaming

Al parecer, la licencia que Universal Studios y Blumhouse Productions otorgaron a Peacock para permitir que sus usuarios disfrutaran la película fue de 4 meses, pues, tal como reporta el usuario JonnyBlox, el filme dejará de estar disponible en la plataforma a partir del próximo 25 de febrero.

Hasta el momento, Peacock era el único servicio de streaming que ofrecía Five Nights at Freddy's en streaming, por lo que cuando abandone la plataforma ya no podrá verse en streaming y la única manera de poder consumirla será por medio de renta o compra digital o bien la compra del DVD o Blu-ray de la película.

Five Nights at Freddy's pronto dejará de estar disponible en streaming

¿Five Nights at Freddy's llegará a servicios de streaming en México y Latinoamérica?

Es importante mencionar que este cambio sólo afectará a personas en Estados Unidos, ya que este servicio es exclusivo de esta región. ¿Esto significa que la película cederá sus derechos a otros servicios de streaming? Hasta el momento no se sabe, aunque las pistas sugieren que, por lo menos, la espera será larga para que la película llegue a Netflix en Estados Unidos.

En el caso de México, HBO se ha hecho de los derechos de producciones que han sido exclusivas de Peacock, como The Last of Us y Twisted Metal, pero se trata de caso por caso, por lo que se desconoce si pasará lo mismo con la película de Five Nights at Freddy's.

¿A qué plataforma de streaming te gustaría que llegara la película de Five Nights at Freddy's?

La película de Five Nights at Freddy's se estrenó en octubre de 2023. Puedes encontrar más noticias relacionadas con esta serie si visitas esta página.

