Five Nights at Freddy's: anuncian figura de Freddy Fazbear y se ve genial

Five Nights at Freddy's volvió a ser tan popular como en su estreno en 2014 luego gracias a la película que se estrenó a finales del año pasado y que fue todo un éxito. El creador de la serie, Scott Cawthon, tendría más planes para aprovechar esta popularidad o celebrar el próximo 10.º aniversario, puesto que acaba de revelar un coleccionable que todo fan no querrá dejar pasar.

Como parte de la exposición de figuras de colección WonHobby 38, Good Smile Company reveló un Nendoroid de Freddy Fazbear, el primer personaje de la franquicia Five Nights at Freddy's de esta línea de figuras de la compañía manufacturera, que se caracteriza por presentar un diseño SD o Super Deformed, algo similar al estilo chibi.

así de genial será el Nendoroid de Freddy Fazbear de Five Nights at Freddy's

En caso de que no conozcas los Nendoroid, debes saber que son figuras un poco más costosas que los Funko Pop!, pero son más detalladas, aparte de que pueden moverse e incluso tienen piezas reemplazables (aunque no se confirmó cual será el contenido completo del Nendoroid de Freddy Fazbear).

Tal como puedes ver abajo, el Nendoroid de Freddy Fazbear tendrá el diseño original del personaje e incluirá un pequeño micrófono.

Así será el Nendoroid de Freddy Fazbear de Five Nights at Freddy's

Al momento de redactar la nota, el coleccionable todavía no puede apartarse, ni se compartió una fecha de lanzamiento estimada, pero se espera que llegue este año y que cueste alrededor de $40 USD.

Las malas noticias son que sólo se anunció una figura del protagonista de la franquicia, Freedy Fazbear, por lo que no se sabe si hay planes para producir otros personajes populares de la serie, como Chica, Foxy y más.

¿Qué te pareció el diseño del primer Nendoroid de Five Nights at Freddy's? Cuéntanos en los comentarios.

La película de Five Nights at Freddy's se estrenó en octubre de 2023. Puedes encontrar más noticias relacionadas con esta serie si visitas esta página.

