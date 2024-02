¡Gratis! Ya puedes disfrutar el concierto de Splatoon

Splatoon no sólo es una franquicia que ha ganado tanta popularidad por sus juegos, sino también por su expresión por medio de su arte en general. La música es uno de los elementos más elogiados de esta franquicia, Nintendo lo sabe y hoy acaba de compartir un genial concierto que ya puedes ver desde la comodidad de tu hogar.

Este fin de semana se llevaría a cabo el primer gran evento de Nintendo del año, el Nintendo Live 2024 TOYKO, que incluiría dinámicas, eventos y hasta conciertos en vivo, pero que desafortunadamente tuvo que ser cancelado por amenazas de atentados.

No obstante, Nintendo no se quedó con las ganas de llevar a cabo los conciertos, sino que los grabó con antelación y los compartió con los fans de todo el mundo. Ya había liberado el de The Legend of Zelda y hoy tocó el turno al de Splatoon.

No olvides seguirnos en Google News.

Video relacionado: resumen de noticias de la semana 51 de 2023

Ya puedes ver gratis el concierto de Splatoon

El concierto estuvo protagonizado por la agrupación musical Deep Cut, conformada por Shiver, Frye y Big Man, que aparecieron en las pantallas gigantes del escenario y que acompañaron a los artistas Tetsuya Ohyama (arreglo en vivo y director de orquesta), Haruka Sakamoto (guitarra), Wakazaemon (bajo), Shoko Nagasaki (teclado), Seiichiro Hayakawa (batería), NanaN. (percusión), Hajime Gushiken (trompeta), Amane Takai (trombón), Junya Kondo (saxofón barítono). En un punto de la presentación incluso aparecieron Pearl y Marina, líderes de la agrupación Off the Hook, que debutó en Splatoon 2.

Es una pena la cancelación del concierto en vivo, en especial por el de Splatoon, pues una parte principal del evento es la gente, que en verdad es parte de la presentación gracias a la conexión que establecen con los artistas y que proyectan con el movimiento de sus batutas iluminadas.

El concierto de Splatoon ya está disponible y puedes verlo gratis

En total se tocaron 10 temas que los fans de la serie seguramente reconocerán. A continuación puedes ver la lista de temas y el concierto completo.

Vs Music Medley

Till Depth Do Us Part

Fins in the Air

Hide and Sleek

Smeared Canvas

Candy-Coated Rocks

Tentacle to the Metal

Big Betrayal

Daybreaker Anthem

Anarchy Rainbow

Te recomendamos ver este concierto de Splatoon y el de The Legend of Zelda lo más pronto posible, pues aunque Nintendo no lo ha especificado, se espera que lo elimine tarde o temprano, tal como ha hecho con conciertos previos.

Por si te lo perdiste: no olvides ver el fabuloso concierto sinfónico de The Legend of Zelda.

¿Qué te pareció el concierto de Splatoon? Cuéntanos en los comentarios.

Splatoon 3 está disponible en exclusiva para Nintendo Switch. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

Video relacionado: Splatoon 3 - Tráiler Revelación Fecha de Lanzamiento

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News