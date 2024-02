Reporte sobre la próxima consola de Xbox preocupa a los jugadores

Después de varias filtraciones y rumores, los fans de Xbox están entusiasmados y preocupados por igual por el futuro de la marca. De acuerdo con información reciente, el equipo detrás de Series X|S no se hará cargo de la o las consolas de próxima generación de Xbox. Este posible cambio ha generado emoción, pero también cierta incertidumbre en la comunidad por una buena razón.

Entérate: Xbox: ¿Microsoft dejará de hacer consolas? Phil Spencer responde

Video relacionado: El fracaso de Xbox en los videojuegos

En la más reciente edición del podcast de XboxEra, se discutió el futuro de la marca en cuanto a hardware. El informante Nick Baker reveló algo muy interesante, pues afirmó que Jason Ronald, encargado del desarrollo de Xbox Series X|S, no se hará cargo de la próxima consola de Microsoft.

Esto preocupó a algunos jugadores, pues creen que Ronald y su equipo hicieron un excelente trabajo con las consolas actuales de la compañía. También hay fans que no están del todo convencidos con la decisión ya que, supuestamente, el responsable del hardware será el equipo de Surface.

La comunidad recordó algunas polémicas relacionadas con los productos de dicha línea y, por alguna razón, temen que ocurra algo similar con el nuevo hardware de Xbox. Por otro lado, hay jugadores que están entusiasmados con este posible ajuste, pues creen que el equipo de Surface hará un gran trabajo de diseño.

Este reporte coincide con otro reciente que afirmó que Surface estará involucrado en el desarrollo de una nueva consola de Xbox. En concreto, se habló de un dispositivo portátil similar a Nintendo Switch, que llegaría junto con un Xbox tradicional de sobremesa.

According to Nick Baker (XboxEra) Jason Ronald, the person responsible for leading development of the Xbox Series X|S hardware, will not be in charge of Microsoft's next gaming device. His team got replaced by Surface team. pic.twitter.com/7UWOnI8Ezl