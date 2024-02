The Last of Us: filtración de la Temporada 2 de HBO revela icónicas locaciones de Part II

La serie de The Last of Us cumplió de sobra las expectativas de los fans con su primera temporada. Gracias a su gran recepción, HBO ya trabaja en la Temporada 2, que busca conservar el alto nivel de producción que caracterizó a la adaptación.

Prueba de ello son las primeras imágenes filtrada de algunas locaciones importantes de los próximos episodios, que adaptarán la historia y la acción de The Last of Us: Part II. Las fotos entusiasmaron a los fans de la franquicia, pues creen que la recreación es excelente.

Surgen las primeras filtraciones de la Temporada 2 de The Last of Us

The Last of Us News, cuenta de X enfocada en la saga, compartió diversas fotografías que muestran el set de la Temporada 2 de The Last of Us. En las primeras de ellas vemos el edificio de Greenplace Market, un supermercado que fue abandonado y, posteriormente, invadido por infectados.

La locación forma parte de The Last of Us: Part II, pues Ellie y Dina tienen una peligrosa aventura en sus pasillos. Los fans están sorprendidos con la recreación del lugar, pues creen que luce bastante bien y que la producción está en un nivel muy alto.

Por otro lado, la misma fuente compartió otras imágenes que muestran lo que sería Jackson, la importante comunidad de supervivientes de la secuela. Las fotografías muestran parte del proceso de construcción del asentamiento y todo indica que se verá genial.

Como te comentamos, la comunidad está más que entusiasmada, pues creen que la Temporada 2 será sensacional y presentará algunos de los momentos más icónicos de la secuela de Naughty Dog. No te contamos más y te dejamos las imágenes abajo:

First look at supposed #The Last of Us set 👀🔥 pic.twitter.com/DGqqofUMFD — The Last of Us News (@TheLastofUsNews) February 11, 2024

JACKSON 👀



Photos from a possible #TheLastofUs Season 2 set.



A massive private town under construction in BC.



The photos were taken in January. pic.twitter.com/6VuKhfyYtx — The Last of Us News (@TheLastofUsNews) February 12, 2024

¿Cuándo debutará la Temporada 2 de The Last of Us?

El rodaje de los nuevos episodios ya inició; sin embargo, los fans deberán ser pacientes. El estreno de la Temporada 2 no está cerca, ya que no está programada para estrenarse este año. HBO confirmó anteriormente que debutará hasta 2025, en una fecha aún por confirmar.

Dicho esto, es muy probable que en los próximos meses veamos más filtraciones sobre los sets y que HBO comparta información oficial sobre posibles ajustes que se harán en la adaptación. Te mantendremos informado sobre todas las novedades al respecto.

