Suicide Squad es mejor”, Helldivers 2 sufre review bombing en Metacritic

Helldivers 2 la rompió en su lanzamiento para PlayStation 5 y PC. El título de Arrowhead tiene miles de jugadores y ya vendió 1 millón de copias, así que es considerado un éxito. Pese a esto, no se salvó del infame review bombing en Metacritic, donde bastantes usuarios ya le pusieron 1 o incluso 0 de calificación.

Helldivers 2 es víctima de review bombing

El título fue muy bien recibido por la crítica y recibió reseñas muy favorables. Gracias a esto, Helldivers 2 cuenta con una calificación de 83 en Metacritic por parte de la prensa especializada. Asimismo, tiene una puntuación de 8.3 por parte de la comunidad, pero dicha cifra ha caído poco a poco.

Esto debido al review bombing que diversos usuarios le hicieron a la secuela. A pesar de que la mayoría de sus críticas son positivas, hay reseñas que le dan 1 o 0 de calificación al juego, ya que supuestamente es malo y aburrido.

Entre el mar de reseñas negativas hay algunas que parecen legítimas, pues sabemos que el título tuvo algunos problemas técnicos en su debut. Sin embargo, otras revisiones son de jugadores que probablemente ni siquiera le dieron una oportunidad al título.

“Le di un 1 por tener al menos una velocidad de fotogramas decente, el resto es mediocre en el mejor de los casos”, escribió un jugador.

“Este juego tiene dificultades para conectarse en línea. No tiene historia, tiene un aspecto barato y los gráficos no son tan buenos como en el avance. No veo cómo la gente puede darle una buena reseña a esto y luego odiar a Suicide Squad. Tengo ambos juegos y Suicide Squad es mucho mejor”, afirmó otra persona.

“Shooter en tercera persona realmente genérico. Hay muchísimos juegos como este en el mercado que lo hacen mejor. El título se juega bien, pero se vuelve extremadamente aburrido y repetitivo muy rápidamente. Entiendo que es un juego AA económico, pero aun así, se siente extremadamente limitado y casi debería haber sido un título F2P”, comentó otro jugador.

Helldivers 2 fue blanco de review bombing

