¿Nuevo exclusivo de PlayStation? Sony registra nueva IP

Los estudios de PlayStation han sido muy herméticos últimamente en cuanto a los proyectos que tiene en desarrollo y uno de ellos es SIE Santa Monica Studio, pero acaba de surgir una pista que sugiere que la revelación de su próximo proyecto podría estar cerca.

La desarrolladora californiana es muy conocida por God of War. Luego del lanzamiento de la última entrega de la franquicia, God of War Ragnarök, no ha anunciado en qué proyecto nuevo trabaja, pero al parecer no es una nueva aventura de Kratos.

¿PlayStation acaba de registra la nueva IP de SIE Santa Monica Studio?

Decimos esto porque acaba de salir a la luz el registro de Intergalactic: The Heretic Prophet. La entidad encargada de hacer el registro fue específicamente Sony Interactive Entertainment, a la que pertenecen también otras IP de PlayStation, lo que sugiere que se trata de una nueva franquicia exclusiva.

El registro se hizo el pasado 12 de febrero, tal como señaló Gematsu y lo único que se sabe es que entra en el rubro de bienes y servicios, específicamente software y videojuegos, por lo que podemos asumir que se trata de una nueva IP de PlayStation Studios.

SIE Santa Monica Studio trabaja en una IP sin anunciar y podría ser Intergalactic: The Heretic Prophet

Sin embargo, la información es escasa; de hecho, ni siquiera se sabe como será el diseño del logo, por lo que tendremos que esperar para ver cuando o si PlayStation hará el anuncio de esta nueva franquicia.

No obstante, se especula sobre la posibilidad de que este título sea el de la nueva IP de SIE Santa Monica Studio, que está a cargo de Cory Barlog, razón por la cual no fue el director de God of War Ragnarök.

Lo interesante es esta posibilidad coincide con la temática espacial y ciencia ficción que tendría esta nueva franquicia. En caso de que no lo sepas, durante el desarrollo de God of War, SIE Santa Monica trabajaba también en un juego espacial en ese entonces llamado Int-7 o Internal 7, pero lamentablemente fue suspendido o cancelado tras una crisis y se cree que esta nueva franquicia que lidera Cory Barlog tendría los fundamentos de Internal 7.

