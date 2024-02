PlayStation cancela lanzamiento de juego exclusivo en este país tras controversia

Uno de los próximos lanzamientos exclusivos de PlayStation 5 es Rise of the Ronin, desarrollado por el estudio japonés Team Ninja. Tanto Koei Tecmo y PlayStation están alistando todo para el estreno, pero lamentablemente acaban de anunciar la cancelación del juego en una importante región tras comentarios polémicos.

A poco más de 1 mes de su estreno mundial, llamó la atención que Rise of the Ronin abandonó la PlayStation Store de Corea del Sur, no sólo las páginas del juego para las preórdenes, sino también todo material promocional en un movimiento misterioso y fugaz de Sony.

Sony Interactive Entertainment no tardó en confirmar al portal surcoreano RULIWEB que, en efecto, se había retirado todo el material de Rise of the Ronin y la razón es porque canceló el lanzamiento del juego en esta región.

¿Por qué se canceló el lanzamiento de Rise of the Ronin en Surcorea?

La compañía se explayó en torno a la cancelación, pero se cree que los motivos son comentarios desafortunados del director del proyecto y la inspiración en general del juego.

Sabemos esto gracias al primer video de una serie enfocada en el desarrollo del título. En una parte el director Fumuhiko Yasuda habla de las influencias del título y como para ello visitó la Shoka Sonjuku School, una escuela privada fundada por Shōin Yoshida y que es sitio histórico para Japón.

"A pesar de que era un mundo diferente en un tiempo diferente, creo que [Shōin] podía compararse con Sócrates", expresó el director. "Quería proyectar sus enseñanzas y su vida desde el momento en el que comencé a trabajar en Rise of the Ronin. No era sólo un filósofo; él insistía en la importancia de actuar".

El exclusivo de PlayStation Rise of the Ronin no se venderá en Corea

¿Qué pasó entre Japón y Corea?

Esta figura japonesa fue clave, pues no sólo sentó las bases de la ideología de derecha japonesa, sino que sus estudiantes jugaron un papel clave en el derrocamiento del shogunato y el retorno del poder al Japón imperial, periodo que se caracterizó por los crímenes de guerra que cometió en especial durante la segunda guerra sino-japonesa.

Yoshida fue principal impulsor del Seikanron, un debate político que tuvo lugar en Japón en 1873 y que dividió al gobierno Meiji proponiendo una expedición militar punitiva a Corea. Si bien no procedió, Japón más tarde invadiría Corea y la haría una de sus colonias por medio del Tratado de Anexión Japón–Corea, que entró en vigor en 1910 y que acabó con la rendición japonesa en la Segunda Guerra Mundial (1945).

Luego de esta rápida lección de historia, claramente se trata de territorio sensible para Corea, que, dicho sea de paso, es de los países que se toman muy en serio esta clase de asuntos históricos. Muchos usuarios del sitio RULIWEB mostraron su inconformidad y expresaron críticas por la manera en la que el juego mostrará a Yoshida.

Ni PlayStation ni Koei Tecmo han emitido comentario al respecto.

¿Qué opinas de la cancelación del estreno de Rise of the Ronin en Corea del Sur? Cuéntanos en los comentarios.

Rise of the Ronin debutarña el próximo 22 de marzo en exclusiva para PlayStation 5. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

