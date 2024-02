Gratis: Xbox está regalando un Series S de Dune con un genial control que levita

La nueva película de Dune debutará muy pronto, así que Xbox decidió celebrarlo con un atractivo sorteo. En él regalará un fabuloso Xbox Series S temático de la franquicia y un control único en su tipo, pues es capaz de levitar en el aire.

Afortunadamente, jugadores de todas las regiones pueden participar para ganar este fabuloso premio. ¿Te interesa? Si es así, sigue leyendo, pues a continuación te decimos cómo poder ganar estos fabulosos artículos de edición especial.

La consola de Dune cuenta con un diseño bastante llamativo inspirado en la segunda parte de su nueva adaptación al cine. Luce un diseño donde se ven las nubes del desierto y, además, cuenta con una base decorativa especial que luce como un Ornitóptero de Arrakis.

Este fabuloso obsequio se complementa con el primer control de Xbox que puede flotar. El mando personalizado cuenta con una base especial y un soporte que, en conjunto, hacen que el periférico levite en el aire. Además, Xbox incluye 3 meses de Game Pass Ultimate y un control blanco estándar.

Para participar en el sorteo, debes cumplir varios requisitos. Para empezar, debes vivir en un país donde Xbox tenga presencia oficial. También deberás tener una cuenta de X, seguir a Xbox y compartir la publicación del sorteo con el hashtag #XboxDunePartTwoSweepstakes.

Tienes hasta el 24 de marzo para hacerlo y poder participar por el regalo con un valor aproximado de $599 USD. El ganador será notificado por medio de X dentro de los 7 días después de finalizado el sorteo.

Straight from Arrakis – it's the world's first floating controller 🏜🎮



Follow and RT with #XboxDunePartTwoSweepstakes for a chance to win a custom #DuneMovie Xbox Series S package.



Ages 18+. Ends 03/25/24. Rules: https://t.co/IAz17LeuU6



Watch #‌DuneMovie only in theaters… pic.twitter.com/dPE2p0KfbK