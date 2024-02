Gratis: Xbox celebra el aniversario de este juego con un genial regalo para los usuarios de Series X|S

La industria de los videojuegos es un entorno cada vez más competitivo. Hoy más que nunca, sobresalir y crear una fanaticada es una labor sumamente difícil, algo que resulta muy cierto para las experiencias multijugador. Por ello, siempre es digno de admirar cuando un título logra permanecer vigente por 5 años.

Respawn Entertaiment y Electronic Arts están de manteles largos, pues Apex Legends, el popular Battle Royale gratuito, celebró su 5.° aniversario a inicios de este mes. Xbox se unió a los festejos y sorprendió a los jugadores de Xbox Series X|S con un obsequio que ya pueden conseguir.

A diferencia de PlayStation 5, Xbox Series X|S permite a los usuarios cambiar el aspecto de la pantalla de inicio con atractivos fondos dinámicos. En una época donde los jugadores quieren darle un toque personal a su experiencia de gaming, siempre se agradecen características como esa.

En los últimos meses, Xbox ha ampliado el catálogo. Ahora, los jugadores pueden personalizar su consola next-gen con imágenes inspiradas en juegos como Halo Infinite, Pentiment y Cyberpunk 2077. A inicios de febrero, debutaron 7 artes que conmemoran eventos importantes de la vida real.

Ahora, los jugadores pueden reclamar totalmente gratis un regalo de Apex Legends para personalizar su Xbox Series X|S. En específico, ya está disponible un nuevo fondo dinámico basado en el último arte oficial del Battle Royale. En la imagen vemos a Rampart, Mirage y Crypto.

(FYI) A new Dynamic Background for Apex Legends is Now Available for Series X|S pic.twitter.com/eKmXiwZVL3