Inversionistas no confían en el gaming y estudios temen por financiamiento

La industria de los videojuegos vive una crisis como pocas en su historia y tal como se anticipaba, 2024 podría ser un peor año toda vez que 2023 fue de despidos pero ahora, además de los recortes de personal, también habrá cierre de estudios y cancelaciones masivas de proyectos. El asunto es serio y fue uno de los temas más tratados en D.I.C.E Summit.

Video: El cáncer que está matando a los videojuegos

Hoy fue el último día del evento D.I.C.E Summit 2024 donde se reúnen, en su mayoría, desarrolladores de videojuegos en una serie de exposiciones sobre la industria. Por supuesto que el estado actual del negocio fue central en el evento y de acuerdo con un reporte de Danny O'Dwyer, fundador de la iniciativa de documentales de videojuegos NoClip, este año no pinta nada bien para los videojuegos pues hay problemas graves.

Según el creativo, los desarrolladores en el evento no escatimaron en hablar mal de Embracer Group, empresa europea que sigue en picada y ha dejado una estela de despidos, cierres y cancelaciones que no se detendrá este año. En su momento, esta compañía se presentó como el gigante del gaming en Europa en la fase de consolidación, pero la caída de un trato con inversionistas de Arabia Saudita derrumbó todo.

Industry health check after two days at D.I.C.E.



- Everyone is shit-talking Embracer

- There's minimal investment coming from publishers

- Many VCs have tightened belts too

- Ever increasing cost of AAA development a real problem given little core-market expansion.

- Survive 24