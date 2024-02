¿Habrá más exclusivos de Xbox en PlayStation y Nintendo? Phil Spencer responde

Los líderes de Xbox por fin pusieron fin a los rumores y especulaciones revelando los cambios a su estrategia de negocio. Phil Spencer fue el encargado de revelar que 4 videojuegos exclusivos del ecosistema Xbox saldrán en plataformas competidoras, o sea PlayStation y Nintendo, pero la pregunta es ¿habrá más en el futuro?

Durante el podcast en que Phil Spencer, Sarah Bond y Matt Booty informaron sobre el ajuste a la estrategia de Xbox, Phil Spencer, director general de Microsoft Gaming, reveló que el plan es lanzar 4 videojuegos exclusivos de Xbox en otras plataformas pues cuentan con el potencial para tener éxito fuera del ecosistema de gaming de Microsoft. Al respecto, se piensa que esos 4 títulos serán HI-FI Rush, Pentiment, Sea of Thieves y se dice que Grounded o tal vez Redfall.

¿Habrá más exclusivos de Xbox en PlayStation y Nintendo?

¿Esto es el inicio de una nueva era? Definitivamente no, pues Phil Spencer fue categórico al señalar que no tienen pensando lanzar más títulos exclusivos de Xbox en consolas de Sony o Nintendo. Al final, el objetivo es que estos títulos sean una especie de embajadores de la marca en otras plataformas y el plan es que atraigan más jugadores al exosistema de videojuegos de Microsoft.

En ese sentido, Phil Spencer señaló que no hay promesas a futuro y esto no debe tomarse como el inicio de una ola de lanzamientos: "tenemos una historia interesante presentando franquicias de Xbox a jugadores en otras plataformas para que se interesen en nuestra marca. Pensamos que hay un gran valor de marca ahí, así que 4 juegos y no hay promesa más allá de eso. Así que si estás en otra plataforma y ves que llegan estos 4 juegos no lo tomes como una señal de que todo lo que Xbox tiene también llegará".

