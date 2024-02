Xbox tendrá más de 10 lanzamientos importantes en 2024 y 2025

La pequeña posibilidad de que Xbox se convirtiera en una compañía enteramente multiplataforma acaba de echarse por tierra y los directivos de la compañía anticiparon un deslumbrante porvenir para el ecosistema Xbox, incluyendo desarrolladores y usuarios de la marca.

En el podcast en el que los líderes de gaming de Microsoft, Phil Spencer, Sarah Bond y Matt Booty remarcaron que Xbox seguirá en el negocio tanto de hardware como de software al mismo tiempo que beneficiará a sus usuarios.

"Es asombroso mirar todos los estudios que tenemos y recordar que somos una de las organizaciones de desarrollo más grandes de la industria", mencionó Booty.

Xbox confirma próximo evento con noticias de juegos en desarrollo

Lo que más llamó la atención es que en el cierre de la presentación y como parte de la confirmación de que Xbox continuará firme en el negocio de videojuego, Booty comentó que ahora como una de las fuerzas creativas de la industria "los juegos más importantes seguirán llegando a Xbox".

Además de poner como ejemplo títulos como Senua's Saga: Hellblade II, Diablo IV: Vessel of Hatred, Avowed, Ara: History Untold e Indiana Jones and the Great Circle, Booty anticipó que en 2024 y 2025 Xbox tiene agendados "más de 10 lanzamientos importantes".

Naturalmente, el directivo no ofreció más detalles, pero confirmó que habrá un nuevo Xbox Games Showcase, el cual se celebrará en junio como es costumbre y que Xbox aprovechará para dar más detalles sobre los juegos que tiene en desarrollo.

El Xbox Games Showcase regresará en junio y ofrecerá un vistazo a los juegos de Xbox en desarrollo

