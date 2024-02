Xbox es uno de los publishers más importantes en PlayStation y Nintendo, afirma Phil Spencer

Después de días de rumores y mucha especulación, Xbox finalmente habló de su estrategia de negocio. Hay mucho que discutir, pero lo que más llamó la atención fue la confirmación de que algunos juegos de la compañía abandonarán la exclusividad y se volverán multiplataforma.

Por supuesto, muchos fanáticos se preguntan cómo este movimiento puede beneficiar a Xbox. En el podcast de más de 22 minutos, Phil Spencer, cabeza de la división de gaming de Microsoft, habló sobre el papel que tiene la marca actualmente como uno de los principales publishers en la competencia.

Phil Spencer habla de los lanzamientos multiplataforma de Xbox

En específico, el ejecutivo estadounidense enfatiza que no es la primera vez que llevan alguno de sus juegos a otras plataformas y afirma que, gracias a la adquisición de Zenimax y Activision Blizzard, Xbox es uno de los editores más importantes de PlayStation, Nintendo Switch y dispositivos móviles.

“De hecho, de manera realista, si miras la incorporación de Activision Blizzard y Zenimax, somos uno de los mayores publishers de juegos en PlayStation y somos uno de los mayores editores en Nintendo Switch, especialmente cuando pones Minecraft en la ecuación. Y ahora también somos uno de los principales publishers en plataformas móviles”, afirmó Phil Spencer.

El ejecutivo de Xbox asegura que no desean retroceder con esa estrategia, pues el objetivo es crear juegos que millones de personas puedan amar y jugar donde quieran.

¿Habrá más lanzamientos multiplataforma de Xbox?

En una entrevista adicional con The Verge, Phil Spencer profundizó en el tema, reafirmó su opinión y recordó que no es la primera vez que lanzan juegos en otros ecosistemas.

“Obviamente, somos uno de los más grandes publishers de PlayStation y Nintendo en la actualidad, si pensamos en la línea de juegos de Activision Blizzard y Bethesda. Entonces, sabemos lo que significa enviar juegos a Steam, PlayStation, Nintendo y Xbox”, comentó el directivo.

Phil Spencer recuerda que lanzaron Ori and the Will of the Wisps en Switch después del estreno original en Xbox, así como Psychonauts 2, Minecraft Dungeons y Minecraft Legends en otras consolas de manera simultánea. Aunque tienen experiencia con los estrenos multiplataformas, quieren asegurarse de que “sea bueno para la salud de Xbox a largo plazo”. Por esa razón, sólo llevarán 4 juegos a otras plataformas.

“Nuestro objetivo sería que las comunidades de esos títulos crezcan y prosperen (…) Veremos qué sucede cuando tomamos juegos que se lanzaron en Xbox y PC, y luego los llevamos a otras consolas y otras plataformas cerradas. No lo sabemos”, indicó el director de Microsoft Gaming.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de las palabras de Phil Spencer? Déjanos leerte en los comentarios.

