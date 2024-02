¿Xbox está desarrollando un sistema portátil? Phil Spencer ilusiona a los fans

Algunos imaginaban que el podcast sobre el futuro del negocio de Xbox sería una presentación con agridulces noticias para los usuarios de la marca, pero más bien la compañía aprovechó para refrendar su compromiso tanto con grandes planes de software como de hardware y pistas sugieren que Microsoft podría estar experimentando con una portátil de Xbox.

En el podcast la ejecutiva Sarah Bond mencionó que Xbox tiene planeado compartir detalles de hardware a finales de año y comentarios del jefe de la marca, Phil Spencer, parecen indicar que bien podría tratarse de un proyecto en el sector de sistemas portátiles.

"Estoy muy orgulloso del trabajo que está realizando el equipo de hardware, no sólo para este año, sino también para el futuro. "[Estamos] realmente pensando en crear hardware que se venda a los jugadores debido a los aspectos únicos del hardware. El desatar la capacidad creativa de nuestro equipo de hardware es lo que me entusiasma mucho", expresó Spencer a The Verge.

Phil Spencer es fan de las portátiles

De acuerdo con el reporte, Microsoft comentó que reconoce que hay muchas oportunidades en diferentes clases de dispositivos y afirmó que compartiría más detalles sobre sus planes futuros de hardware cuando estén listos.

Por si fuera poco, lo que refuerza todavía más la idea de que Xbox estaría desarrollando una portátil es que Spencer ha mostrado interés en publicaciones sobre portátiles en redes sociales.

"Soy un gran fan de las portátiles", expresó Spencer dejando claro que no hay nada que anunciar por el momento, hablando de las oportunidades y áreas de mejora al trabajar en una portátil. "Uno de los puntos débiles de la experiencia en un ROG o Lenovo [Legion Go] es Windows. Como funciona Windows con la entrada del controlador solo en ese tipo de DPI, en una pantalla más pequeña de 8 o 7 pulgadas. Ese es un punto de diseño real: nuestro equipo de plataforma está trabajando con Windows para garantizar que la experiencia sea aún mejor".

¿Xbox incursionará en el mercado de hardware portátil?

