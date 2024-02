Gratis: PS Plus emociona a los suscriptores con atractivos regalos

Además de permitir a los usuarios acceder a las funcionalidades en línea de todos los juegos que lo demandan, PlayStation Plus también ofrece beneficios adicionales que cambian según el nivel de la membresía. Ahora, todos los suscriptores pueden reclamar gratis regalos muy atractivos.

Actualmente, los jugadores de PlayStation 5 que tienen una suscripción activa al servicio de Sony pueden agregar a su biblioteca 3 títulos: FOAMSTARS, Rollerdrome y Steelrising, que prometen ofrecer decenas de horas de diversión.

Si la alineación de febrero de PS Plus fue incapaz de resonar contigo o sólo te gustaría ampliar tu colección de cosméticos, te alegrará saber que puedes conseguir gratis artículos para free-to-play muy populares.

Consigue gratis estos regalos gracias a PlayStation Plus

Es necesario una suscripción de PS Plus para acceder a los modos online de todos los juegos premium, pero ese requisito no existe en los títulos gratuitos. Así pues, los jugadores pueden disfrutar Call of Duty: Warzone y Fall Guys sin formar parte del programa de Sony.

Para motivar a los jugadores a suscribirse al servicio, a menudo esos juegos regalan skins, personajes y demás ítems de personalización. Pues bien, los fanáticos de esos free-to-play están de suerte y pueden conseguir gratis paquetes exclusivos que incluyen geniales artículos cosméticos.

En el caso de Call of Duty: Warzone, los suscriptores activos de PlayStation Plus pueden conseguir el Combat Pack 2 (Decomposition), un paquete especial que incluye un skin de operador, planos de arma, un emblema y más. Para reclamarlo, sólo debes visitar la parte “Complementos” en la página del juego en la PS Store. Vale la pena señalar que también puedes equipar las recompensas en CoD: Modern Warfare III.

PS Plus regala skins y otros ítems de Call of Duty

Este es el contenido del Combat Pack 2 (Decomposition):

Aspecto de operador para Lockpick

2 planos de arma: WSP-9 Redeye y Renetti Kleptomaniac

Amuleto de arma: Blaze of Glory

Emblema: Self Portrait

Calcomanía de arma: Fourth Wall Blast

Tarjeta de visita: Escape Artist

Afortunadamente, las buenas noticias no terminan aquí. Esto lo decimos porque Fall Guys también emociona a los suscriptores de PS Plus con geniales obsequios. En específico, puedes reclamar gratis el Icons Pack, un paquete que incluye atuendos inspirados en Aloy de Horizon Forbidden West y Ratchet y Clank de la franquicia homónima.

Este es el contenido del Icons Pack de Fall Guys:

Ratchet (disfraz completo)

Clank (disfraz completo)

Aloy (disfraz completo)

Groovitron (emoji)

Risa de Clank (emoji)

Lombax (patrón)

Clank (patrón)

Seeker (patrón)

Ratchet (color)

Clank (color)

Ratchet (placa de identificación)

Clank (placa de identificación)

Horizon (placa de identificación)

Aloy (placa decorativa)

Ratchet (placa decorativa)

Clank (placa decorativa)

Seeker (apodo)

PlayStation Plus sorprende a los fans de Fall Guys con estos regalos

Afortunadamente, estos obsequios están disponibles para todos los suscriptores, sin importar el nivel. Esto quiere decir que los miembros de PS Plus Essential, PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe) podrán reclamarlos. Se desconoce cuándo dejarán de estar disponibles.

Recordamos que PlayStation Plus ampliará su catálogo el 20 de febrero con la inclusión de Assassin’s Creed Valhalla, Tales of Arise, The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition y más juegos. Además, actualmente hay una promoción de tiempo limitado que permitirá usar el servicio sin costo.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de estos regalos? ¿Planeas reclamar estas recompensas? Déjanos leerte en los comentarios.

