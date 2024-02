Kirby por fin llegará a la Cajita Feliz de McDonald's, pero hay una mala noticia

Kirby es una de las franquicias de Nintendo que más promoción y mercancía tienen gracias al apoyo de su estudio creador, HAL Laboratory. La primera gran promoción de 2024 será su primera colaboración con McDonald's.

Lo leíste bien, el personaje más querido del Planeta Popstar aparecerá en el menú infantil de la cadena de comida rápida, la icónica Cajita Feliz. Este es algo muy importante para la serie de Nintendo, pues, si bien la compañía ha hecho colaboraciones que han llevado juguetes de Kirby a cadenas como Wendy's o incluso Burger King en nuestra región hace décadas, nunca se había asociado con McDonald's.

No olvides seguirnos en Google News.

Video relacionado: resumen de noticias de la semana 6 de 2024

¿La promoción de Kirby en la Cajita Feliz llegará a México?

Tal como puedes ver en el video promocional de abajo, los juguetes coleccionables no son de plástico, sino de felpa. En total, serán 8 peluches que muestran versiones estándar de Kirby y Waddle Dee, aunque también se incluyen una del Mouthful Mode (Kirby and the Forgotten Land) y otra con la expresión que debutó en Kirby's Dream Buffet.

De acuerdo con los detalles, la promoción de Kirby en la Cajita Feliz será una promoción a 2 tiempos, pue los primeros juguetes de la colección estarán disponibles a partir del próximo 24 de febrero, mientras que la segunda parte dará comienzo el 10 de marzo.

Las malas noticias son que esta promoción sólo está confirmada para Japón y es muy probable que no salga de aquel país, por lo que los fans de Kirby en otras partes del mundo tendrán que esperar para ver el debut de la franquicia en el McDonald's de su región.

Te mantendremos informado.

Por si te lo perdiste: estas geniales figuras de Kirby están en camino.

Esta será la primera colección de figuras de Kirby de la Cajita Feliz de McDonald's

¿Qué te parecieron los juguetes de de Kirby que llegarán a la Cajita Feliz? Cuéntanos en los comentarios.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con Kirby si visitas esta página.

Video relacionado: Del peor al mejor: Kirby

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News