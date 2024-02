Ubisoft te deja disfrutar gratis uno de sus videojuegos más polémicos

A pesar de las críticas y polémicas, Ubisoft permanece como una de las compañías más importantes en el ecosistema del gaming. En un movimiento pocas veces visto, ahora te dejará disfrutar gratis su nuevo proyecto. Eso sí, no pienses que podrás llegar hasta los créditos finales.

Sin lugar a dudas, Skull and Bones es uno de los videojuegos más polémicos y curiosos de la compañía francesa debido a su turbulento proceso de desarrollo. Su trailer revelación llegó en 2017, pero múltiples retrasos y ajustes en el calendario movieron su fecha de lanzamiento hasta inicios de 2024.

Tras una larga espera, esta experiencia de combate naval ya está disponible para todas las plataformas. Si eres uno de los jugadores escépticos que duda si vale la pena darle una oportunidad, te alegrará saber que puedes jugarlo gratis sin compromiso por tiempo limitado.

Para celebrar el lanzamiento de este nuevo juego como servicio, Ubisoft lanzó una prueba gratuita de tiempo limitado que ya está disponible para Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PC. Gracias a esta iniciativa, podrás acceder a la versión completa, aunque con una limitación de progreso.

Si decides embarcarte en esta nueva experiencia, podrás disfrutar Skull and Bones totalmente gratis por un total de 8 horas. Si lo que jugaste fue de tu agrado y decides adquirir una copia, conservarás todo tu progreso y podrás continuar con tu aventura sin limitaciones.

Skull and Bones is out! 🏴‍☠️

Play up to 8 hours for free and carry over your progression upon purchase of the game: https://t.co/SRO0ibvCuq pic.twitter.com/qeThtqUXqB