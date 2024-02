Confirman próximo Nintendo Direct ¿Cuándo es y de qué tratará?

Justo cuando los fans de Nintendo daban por perdido el Nintendo Direct de febrero, algo que se ha vuelto una tradición en la era del Switch, la compañía japonesa sorprendió con el anuncio del evento antes de que termine el mes y a continuación te revelamos los detalles.

Video: Los videojuegos más esperados de 2024

Hace unos momentos, la cuenta oficial de Nintendo of America en X anunció la celebración de un Nintendo Direct que en esta ocasión estará dedicado a los socios, o sea que solo habrá videojuegos third-party de desarrolladores que están trabajando en títulos originales para la consola híbrida o ports de juegos disponibles en otras plataformas. De acuerdo con la información, el Nintendo Direct Partner Showcase se llevará a cabo el próximo jueves 21 de febrero a las 8 AM, hora de la Ciudad de México.

A #NintendoDirect: Partner Showcase is coming! Watch on-demand via YouTube on 2/21 at 6am PT for around 25 mins of info focused on #NintendoSwitch games coming in the first half of 2024 from our publishing and development partners.



