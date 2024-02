El próximo Pokémon Presents ya tiene fecha y hora y promete "noticias emocionantes"

Nintendo dará mucho de qué hablar esta semana, pero no todos los anuncios para los fans de esta consola se concentrarán en el Nintendo Direct de esta semana, sino que acaba de anunciarse una nueva presentación enfocada en Pokémon.

Tal como se esperaba, The Pokémon Company acaba de informar que llevará a cabo una edición más de su tradicional Pokémon Presents y será el primero del año; es decir, el evento marcará el 28.º aniversario de la franquicia.

No olvides seguirnos en Google News.

Video relacionado: resumen de noticias de la semana 6 de 2024

La transmisión, pues, está agendada para el próximo Pokémon Day o Día de Pokémon, precisamente el martes 27 de febrero de 2024 y podrá sintonizarse a través del canal oficial de The Pokémon Company en YouTube en punto de las 7:00 AM hora de la Ciudad de México. A continuación puedes ver una lista de la hora en la que estará disponible la transmisión según los diferentes territorios.

Por si te lo perdiste: esta adorable animación de Pokémon tendrá episodios nuevos.

En cuanto al contenido del video, los fans tendrán que continuar especulando, pues The Pokémon Company no entró en detalles, pero lo que es claro es que no querrán perdérselo, ya que se anticipó que habrá "emocionantes noticias" con motivo de la celebración del Pokémon Day.

Como en años anteriores, puede esperarse que la transmisión tenga una duración de alrededor de 30 o 40 minutos y que se incluyan novedades de la franquicia en general, tanto de los títulos móviles (Pokémon GO, Pokémon Masters EX, Pokémon Café ReMix) y títulos de la serie principal o spin-off para consola aún no anunciados.

Este año los rumores apuntan a que The Pokémon Company anunciará remakes de Pokémon Black & White o una entrega completamente nueva basada en Unova al estilo Pokémon Legends.

Te mantendremos informado.

Did somebody say #PokemonPresents? 👀



Tune in to our official YouTube channel at 6:00 a.m. PST on February 27th to view exciting Pokémon news in celebration of #PokemonDay 2024! 🎉



See you there, Trainers!



📺: https://t.co/eDWO5LvlWq pic.twitter.com/plsFcIJ2eS