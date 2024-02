Five Nights at Freddy's: ya puedes apartar la nueva figura de Freddy Fazbear

Hace apenas unos días se reveló que Scott Cawthon se había asociado con la compañía de figuras Good Smile Company para producir la primera figura Nendoroid de Five Nights at Freddy's, precisamente la del aterrador animatrónico Freddy Fazbear. La espera para conseguirla no será tan larga, pues debutará este mismo año.

Si bien la figura se presentó prácticamente en su versión final, se esperaba que su periodo de preventa comenzara más tarde, pero acaba de anunciarse que la figura ya está disponible para apartarse, con una fecha de lanzamiento agendada para algún punto de septiembre de 2024.

Esto incluirá el Nendoroid de Freddy Fazbear de Five Nights at Freddy's

Con ello, Good Smile Company reveló también como será el modelo final de la figura, así como todas las partes o accesorios extra que se incluirán. Como te comentamos, estas figuras están articuladas y la de Fredddy Fazbear no será la excepción.

A juzgar por las fotografías, la figura incluirá por lo menos una mano derecha adicional que incluye un micrófono. Se deja ver también que la figura podrá recrear 4 expresiones diferentes, que podrán modificarse aparentemente al cambiarle los ojos o la boca.

El aterrador Nendoroid de Freddy Fazbear ya puede apartarse

¿Dónde comprar la nueva figura Nendoroid de Freddy Fazbear de Five Nights at Freddy's?

Si estás decidido a comprar esta figura, debes saber que ya está disponible para preordenarse en sitios de compra en línea, como AmiAmi.

Es importante que sepas que, a diferencia de otras figuras como Funko Pop! o más coleccionables, los Nendoroid tienen una producción mucho más limitadas y en ocasiones una vez que dejan el periodo de preventa no vuelven a estar disponibles a menos que se anuncie un relanzamiento, que no es seguro y que bien podría ocurrir muchos años después.

Si nunca has comprado en línea a través de AmiAmi, debes saber que difícilmente encontrarás un mejor precio para este producto. El envío más barato para este tipo de productos es de no más de $200 MXN, por lo que conseguir el Nendoroid de Freddy's Fazbear debería costarte a lo mucho $830 MXN.

Debes tomar en cuenta que este tipo de figuras no se distribuyen oficialmente a través de tiendas como Amazon México, sino que son tiendas minoristas las que las importan y las venden. Sin embargo, si decides esperar a que alguna tienda lo importe, muy probablemente el costo sea más alto. No se descarta que cadenas de videojuegos especializadas la importen, pero no es seguro.

¿Tienes planeado comprar esta nueva figura de Five Nights at Freddy's? Cuéntanos en los comentarios.

La película de Five Nights at Freddy's se estrenó en octubre de 2023. Puedes encontrar más noticias relacionadas con esta serie si visitas esta página.

