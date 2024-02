Silent Hill: The Short Message: fans decidieron el nombre del nuevo monstruo de la serie

Uno de los principales atractivos de Silent Hill es el diseño de personajes y a la selección de enemigos clásicos de la serie se unió uno igual de aterrador con la nueva entrega Silent Hill: The Short Message y los fans tuvieron la oportunidad de bautizarlo.

Silent Hill: The Short Message no sólo fue uno de los intentos con los que Konami quiso poner la franquicia en el radar de nueva cuenta, sino que marcó también el regreso del artista conceptual veterano de la serie Masahiro Ito, responsable de la creación del memorable Pyramid Head y que en Silent Hill: The Short Message se encargó del diseño del monstruo del árbol de cerezo.

Para conmemorar el diseño de una nueva criatura para la serie después de 20 años, Konami decidió aprovechar la ocasión y hacer que los fans fueran partícipes en este proyecto y decidieran el nombre de este nuevo enemigo. Lo único que hizo la compañía fue dar 4 nombres predeterminados y dejar que los fans eligieran su favorito a través de una votación en Twitter.

Las 4 opciones eran Sakura Body, Sakura Head, Sakura Creature y Cherry Blossom Monster.

¿Cómo se llama el nuevo monstruo de Silent Hill: The Short Message?

El nombre menos popular de la encuesta fue el de Sakura Body, que logró conseguir 9.5% de los casi 13,000 votos totales. El que le siguió fue el de Sakura Creature con 21.9%, tal vez por lo genérico que sonaba.

Pese a que los fans originalmente usaron Cherry Blossom Monster para referirse a este personaje incluso mucho antes de que el juego se anunciara, en las filtraciones de años atrás, este nombre quedó en segundo lugar con 30.4% de los votos.

El nombre que ganó y que Konami usará oficialmente para referirse a este personaje es Sakura Head, que deja ver que fue el que más le agradó a los fans al conseguir 38.3%, y muchos podrían pensar que es tal vez por usar una nomenclatura similar a la de Pyramid Head, otro personaje icónico de la serie creado por Ito.

No obstante, la razón parece ser otra, pues muchos fans notaron que Ito mucho antes de la encuesta se había referido al personaje como Sakura Head, por lo que prefirieron apegarse a este nombre y respetar de cierta manera la visión que el artista tenía para el personaje.

"'SH' significa Silent Hill. De hecho, también significa Sakura Head, también conocido como la Cherry Blossom creature", expresó el artista.

Los fans decidieron que el monstruo de Silent Hill: The Short Message debe llamarse Sakura Head

