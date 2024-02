El Silent Hill gratuito de PS5 supera meta de millones de descargas

Después de varios años en la oscuridad, Konami decidió que era momento de traer de regreso a Silent Hill con distintos proyectos. Uno de ellos es una experiencia gratuita para PlayStation 5 cuyo desarrollo cuenta con la participación de 2 viejos conocidos de la franquicia, Masahiro Ito y Akira Yamaoka. Pese a la división de opiniones, esta entrega sigue teniendo buena recepción y ya superó otra meta de descargas.

Video: RESEÑA - SILENT HILL: The Short Message

Por medio de una publicación en su cuenta oficial de X, Konami reveló que SILENT HILL: The Short Message ya superó 2 millones de descargas en PlayStation 5, meta que se logra en cuestión de días tras su estreno el pasado 31 de enero. Un factor importante para que el juego esté cobrando notoriedad entre los usuarios de PS5 es su disponibilidad inmediata el mismo día de su anuncio y el hecho de que sea gratis, pero no por ello se trata de un demo, sino de una experiencia completa con un inicio y un final.

SILENT HILL: The Short Message has received over 2 million downloads!



Play for free on PlayStation®5.



PlayStation Store: https://t.co/VMgLYgVYzd



Official Website: https://t.co/WMVWpbJqja#SILENTHILL #SHTSM pic.twitter.com/f9PoOQx0JA