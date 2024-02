¿Xbox dejará de lanzar juegos en formato físico? Phil Spencer responde

El formato digital en los videojuegos se convirtió en el preferido en años recientes y aunque esta industria ha resistido más que otras en cuanto al uso del formato físico, se piensa que los días están contados para los discos y cartuchos. Las grandes compañías de hardware, como Sony y Microsoft cuentan con opciones puramente digitales y los planes a futuro no son benévolos con los juegos en físico. ¿Qué pasará en el caso de Xbox? Phil Spencer habló sobre ello.

Phil Spencer reconoce que la mayoría de jugadores de Xbox adquieren juegos digitales

Durante una entrevista con el periodista Stephen Totilo, Phil Spencer, director general de Microsoft Gaming, habló sobre el dilema que existe en Xbox sobre el futuro del consumo de videojuego y si vale la pena tener una opción con formato físico. Al respecto, el directivo señaló que Xbox apoya el formato físico en el gaming, pero no tiene planes para ir más allá pues ese mercado está disminuyendo: "apoyamos los medios físicos, pero no tenemos la necesidad de impulsar eso de manera desproporcionada debido a la demanda de los clientes. Lanzamos juegos en físico y digital, y realmente solo estamos siguiendo lo que hacen los clientes. Creo que nuestro trabajo en Xbox es ofrecer las cosas que la mayoría de los clientes quieren, y en este momento, la mayoría de nuestros consumidores están comprando juegos digitalmente".

El próximo Xbox tendrá soporte para juegos físicos? No es algo sencillo y tiene un costo

Posteriormente, Phil Spencer fue cuestionado sobre el futuro de Xbox como consola y si incluirán una opción con disco, esto por los reportes sobre el rediseño de Xbox Series X sin lector y su sucesor. En este caso, el jefe de Microsoft Gaming reconoció que no es algo sencillo pero lo siguen considerando como un punto estratégico: "las consolas de videojuegos en sí mismas se han convertido en el último dispositivo electrónico de consumo que tiene una unidad física. Este es un problema real, solo en términos de la cantidad de fabricantes que realmente están construyendo unidades y el costo asociado con ellas. Cuando piensas en los engranes que vamos a poner en una consola junto con el menor número de proveedores y compradores, notas que el costo de la unidad tiene un impacto. Pero diré que nuestra estrategia no depende de que las personas se vayan totalmente hacia lo digital y deshacerse de lo físico no es algo estratégico para nosotros".

