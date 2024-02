El mercado de consolas en EUA cae y está lejos de sus mejores años

La industria de los videojuegos siempre ha sido dinámica pero esta vez está cambiando y al mismo tiempo rompiendo con modelos tradicionales. Hoy, la diversificación es el nombre del juego y lanzar títulos en otras plataformas no solo es una opción atractiva, sino necesaria, para mantener el negocio pues las consolas no son suficientes, tal como lo muestra un analista.

Video: PlayStation y Xbox en riesgo

Por medio de una publicación en su cuenta oficial de Twitter, Mat Piscatella, reconocido analista de Circana, compartió una gráfica que muestra el gasto en hardware (consolas) de videojuegos desde 1995 hasta lo que se tiene registrado del primer trimestre de 2024. Apoyado en los datos, el analista considera que el negocio de las consolas en EUA, uno de los mercados más importantes del mundo y referente mundial, está en etapa de madurez; no está muriendo pero tampoco está creciendo y no hay elementos para pensar en un aumento a corto o mediano plazo.

I get that console fans love their consoles. The US video game hardware market is, however, a mature market at this point. It's not dying by any means. But the market is what it is. Have to get beyond the boxes in the US to find growth. pic.twitter.com/Z4bxhTeGoa