Hi-Fi RUSH: insider comparte noticias agridulces para los fans de Nintendo Switch

Xbox dio un paso importante y confirmó que 4 de sus títulos abandonarán la exclusividad para llegar a más plataformas. Uno de esos juegos es Hi-Fi RUSH, que está en camino a PlayStation 5; sin embargo, ¿estará disponible para Nintendo Switch? En ese frente, un insider compartió noticias agridulces que decepcionarán a muchos.

Antes de que Microsoft confirmara la lista de juegos que llegarán a las consolas de la competencia, múltiples reportes y rumores apuntaban a que el hack and slash desarrollado por Tango Gameworks estaría disponible para las plataformas de Nintendo y Sony.

A inicios de febrero, se descubrió en el código fuente del juego una serie de imágenes que, supuestamente, hacían alusión a un lanzamiento multiplataforma. El ícono azul dice la frase “I’m here, baby!”, en el rojo se lee el eslogan “Rock out anywhere” y en el verde “Shadow dropped”.

Por supuesto, los fanáticos tardaron poco en unir los puntos y teorizar que cada imagen representa una consola. Después de semanas de rumores y especulación, Xbox confirmó que Hi-Fi RUSH llegará a PlayStation 5 en marzo. Pero, ¿la versión para Nintendo Switch está fuera de los planes? No exactamente, pero parece que su estreno está lejos.

Hi-Fi RUSH podría llegar a Nintendo Switch 2

Según las fuentes del insider Tom Henderson, es probable que el port de Hi-Fi RUSH sea para el sucesor del Nintendo Switch y no para la consola híbrida disponible en tiendas. En caso de que esa información sea precisa, tiene sentido que no se revelara el lanzamiento para las plataformas de la compañía japonesa.

Rumores recientes señalaron que, supuestamente, Nintendo decidió retrasar el Switch 2 para principios de 2025, lo que significa que también se movió el calendario de revelación. Aunque esa información no está confirmada, los reportes hicieron mucho ruido y provocaron que las acciones de la compañía cayeran a inicios de esta semana.

Las pistas sugerían que Hi-Fi RUSH llegaría a Nintendo Switch

De cualquier forma, es importante destacar que se desconoce si Hi-Fi RUSH estará disponible para una consola de Nintendo. Por el momento, sólo sabemos que dejará de ser un exclusivo de Xbox y llegará a PlayStation 5 el 19 de marzo.

Pero cuéntanos, ¿crees que este título llegue a la consola híbrida o a la nueva consola de Nintendo? Déjanos leerte en los comentarios.

Hi-Fi RUSH está disponible para Xbox, PC y pronto dará el salto a PS5. Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con él.

