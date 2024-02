Final Fantasy VII Rebirth ya es el juego mejor calificado de 2024 y hace historia para la franquicia

Si dejamos de lado los despidos masivos y otras controversias, 2023 fue uno de los mejores años para la industria de los videojuegos. Parecía que 2024 sería incapaz de igualarlo, pero en las semanas recientes se lanzaron juegos emocionantes que cautivaron a los fanáticos. Y sí, uno de los próximos estrenos tiene los ingredientes necesarios para ser un candidato al GOTY.

El año empezó con el pie derecho, pues desde el primer mes pudimos disfrutar lanzamientos atractivos que recibieron muy buenas calificaciones. La racha positiva continúa con el lanzamiento de Final Fantasy VII Rebirth, la segunda parte del esperado remake del clásico JRPG de Square Enix.

Aunque el juego de rol japonés llegará a las tiendas hasta el 29 de febrero, creadores de contenido y miembros de la prensa ya pudieron jugarlo. Las primeras reseñas ya salieron a la luz y son muy positivas, lo que significa que estamos frente a uno de los mejores lanzamientos del año.

Final Fantasy VII Rebirth ya es un candidato al GOTY de 2024

En este momento, Final Fantasy VII Rebirth ostenta un puntaje promedio de 93 en Metacritic basado en 118 reseñas. Si bien es muy probable que esa calificación aumente o disminuya en cuanto más medios comparten su veredicto, ya tiene el sello de aprobación “Must Play”.

La nueva aventura de Cloud, Tifa Lockhart, Aerith Gainsborough y Barret Wallace se convierte en el juego mejor calificado de 2024 hasta la fecha y superó a TEKKEN 8, Prince of Persia: The Lost Crown, Like a Dragon: Infinite Wealth, Persona 3 Reload y el controversial remaster de The Last of Us: Part II.

Final Fantasy VII Rebirth recibió elogios de la crítica

De igual manera, Final Fantasy VII Rebirth es el título de la franquicia con el segundo mejor puntaje de toda la historia en Metacritic, sólo por detrás de Final Fantasy IX de 2000. Esto significa que es el título de la IP mejor calificado en 24 años.

Finalmente, el JRPG dirigido por Naoki Hamaguchi debutó con una calificación promedio de 94 en OpenCritic y desbancó a Balatro, el popular título indie de $15 USD que recibió elogios generalizados desde el lanzamiento de su demo en la última edición del Steam Next Fest.

FFVII Rebirth ya es uno de los Final Fantasy mejor calificados de todos los tiempos

Pero cuéntanos, ¿te emociona este juego de rol? Déjanos leerte en los comentarios.

Final Fantasy VII Rebirth debutará en exclusiva para PlayStation 5 el 29 de febrero. Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con él.

