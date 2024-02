Gratis: Microsoft regalará un genial Xbox Series S de Palworld y meses de Game Pass Ultimate

Palworld, el videojuego de supervivencia inspirado en ARK y Pokémon, tomó al mundo por sorpresa en su estreno en acceso anticipado a inicios de 2024. Su éxito pasará a la historia, y ahora Microsoft quiere celebrarlo con un genial concurso en el que los participantes podrán ganar atractivos regalos.

En los meses recientes, la compañía ha consentido a los fans de hueso colorado con sorteos especiales en el que se obsequian consolas y otros artículos. Por ejemplo, actualmente hay un concurso en el que los jugadores participan para obtener gratis un Xbox Series S temático de la nueva película de Dune.

Si el nuevo filme de Denis Villeneuve no es de tu agrado pero aún quieres ganar una consola, te alegrará saber que Microsoft anunció otro sorteo en el que se regalará un Xbox Series S y 4 controles inspirados en Palworld, La buena noticia es que participar es gratis y muy fácil.

Por medio de redes sociales, la compañía presentó una consola edición especial de Palworld y 4 mandos temáticos. Esos artículos no están a la venta, pues la única forma de obtenerlos es a través de un concurso gratuito.

Participar es muy sencillo, pues sólo tienes que seguir la cuenta oficial de Xbox en Twitter | X y retuitar la publicación del sorteo con el hashtag #PalworldXboxSweepstakes. Para ser elegido, debes ser un residente legal de cualquier región compatible con Xbox Live, tener 18 años o más y configurar tu cuenta como pública.

