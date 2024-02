Pedro Pascal gana prestigioso premio por su trabajo como Joel en The Last of Us

La serie de The Last of Us se estrenó hace 1 año y sigue cosechando triunfos. La producción acaba de ser reconocida en una prestigiosa premiación y uno de los galardones que se llevó fue gracias al trabajo del actor de Joel Miller.

Esta noche está llevándose a cabo la 30.ª edición de los Premios del Sindicato de Actores, que celebra a los mejores exponentes en la industria del cine y la televisión. Uno de los más grandes actores que ganó en la noche fue Pedro Pascal por su actuación sobresaliente como actor en una serie de drama. Pascal inerpretó a Joel Miller en los 9 episodios de la Temporada 1 de The Last of Us.

Personally offended by how beautiful Pedro Pascal looks 🔥 pic.twitter.com/aWI4aHuM4c — elly (@wizardjarin) February 25, 2024

"I'm a little drunk!" - #TheLastofUs star Pedro Pascal wins Male Actor in a Drama Series at the #SAGAwards pic.twitter.com/XVFt46lHmu — The Hollywood Reporter (@THR) February 25, 2024

"Esto es incorrecto por varias razones", comenzó su discurso Pascal. "Estoy un poco borracho. Pensé que podría emborracharme. Gracias HBO. Dios, Louise. Estoy haciendo el ridículo. Pero muchas gracias por esto. He estado en el sindicato [SAG-AFTRA] desde 1999. Así que este es un jodido honor increíble, estamos en Netflix. A los nominados, a todos ustedes, no recuerdo ninguno de sus nombres en este momento. A Craig Mazin y Neil Druckmann. Casey en HBO. Es muy apropiado, me han dado trabajo porque crecí viendo su red. No tengo habilidades. No tengo otros intereses. Entonces, lo mínimo que pueden hacer es darme un trabajo. Franklin y Sue que están conmigo aquí esta noche. Quizás mi familia esté mirando. No estoy seguro. Voy a tener un ataque de pánico y ya me voy".

No olvides seguirnos en Google News.

Video relacionado: resumen de noticias de la semana 6 de 2024

The Last of Us triunfa en los Premios del Sindicato de Actores

El logro de Pascal no fue pequeño, pues el galardón lo disputaron talentosos actores, precisamente Brian Cox, Kieran Culkin, Matthew Macfayden (Succession) y Billy Crudup (The Morning Show's).

El actor de origen chileno regresará como este personaje para la Temporada 2, que ya comenzó a rodarse, justo después de una intervención quirúrgica a la que se sometió luego de lastimarse el hombro en un accidente en casa.

Al momento de redactar la nota, la producción de HBO y PlayStation Productions ya logró llevarse otro premio. Pues además del reconocimiento a Pedro Pascal, la serie se llevó el galardón por el trabajo de las escenas de acción en una serie de televisión.

Por si te lo perdiste: ¿qué pasará con Joel en la Temporada 2 de The Last of Us?

El Sindicato de Actores premió el trabajo de Pedro Pascal como Joel en The Last of Us

¿Esperabas que el actor ganara este premio por su trabajo en la serie de The Last of Us? Cuéntanos en los comentarios.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con The Last of Us si visitas esta página.

Video relacionado: The Last of Us Part II - Parche de Mejoras para PS5

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente 1, 2, 3

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News