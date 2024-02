Nintendo se alía con Brie Larson para promocionar Princess Peach: Showtime!

Cada vez son más las personas famosas que han admitido haber tenido contacto con los videojuegos o que son ávidos jugadores. Tal es el caso de Brie Larson una reconocida actriz que Nintendo eligió para promocionar el próximo juego de la Princesa Peach.

La actriz del universo del Universo Cinematográfico de Marvel y más películas en muchas ocasiones ha hecho patente su amor por los videojuegos y, en especial, por Nintendo, por lo que tiene sentido que la compañía haya decidido llevar a cabo una colaboración que cae como anillo al dedo, pues se trata de la promoción de Princess Peach: Showtime!.

Brie Larson demostró su amor por Nintendo una vez más

El enfoque de la conversación con la prensa fue, por su puesto, la nueva aventura de la princesa del Reino Champiñón, pero también se aprovechó la oportunidad para cuestionar a Larson sobre su pasión por Nintendo y las respuestas fueron interesantes.

La actriz comentó que su relación con Nintendo comenzó cuando era muy pequeña, puesto que creció con consolas de la marca que sus papás tenían en casa y que sus primeros recuerdos eran de ella jugando The Little Mermaid, Duck Hunt y Super Mario Bros..

"[Los videojuegos] son ​​como lo que me ha conectado con mi hermana. Mi mamá dice que su sonido favorito es escucharnos a mi hermana y a mí reír mientras jugamos videojuegos juntas", expresó Larson (vía The Hollywood Reporter). "Creo que probablemente he jugado todos los juegos de Nintendo que han aparecido hasta este momento, por lo que es simplemente parte de mi vida. Siempre lo ha sido".

Aunque últimamente se le ha conocido por jugar Animal Crossing: New Horizons, confesó que tiene tiempo sin visitar su isla y que tiene miedo a regresar y ver a sus habitantes enojados. Además, expresó que jugó la entrega que dio origen a la franquicia, que llegó al Nintendo GameCube en 2001, y que forjó en ella una relación competitiva con su hermana.

Larson también reveló que su personaje favorito es Luigi en Mario Kart y que prefiere elegir a Zero Suit Samus, Pikachu y Kirby en Super Smash Bros..

Brie Larson es una de las celebridades que más aman jugar videojuegos

Brie Larson quiere más juegos de la Princesa Peach

En cuanto a Princess Peach: Showtime!, la actriz reveló que se siente muy contenta por el personaje, resaltó su atractivo y expresó su deseo de que Nintendo lance muchas secuelas.

"Nunca ha pasado de moda para mí", dijo Larson sobre la Princesa Peach. "Es simplemente increíble cuando tienes un personaje con el que has crecido toda tu vida y dices: 'Guau, todavía estoy tan metida en esto'".

"Realmente estoy apoyando a Peach. La he visto toda mi vida y siempre supe que contenía multitudes y que estaba esperando un poco para mostrarnos lo que tenía y ahora está aquí con su adorable amiguita. Eso es lo que pasa con los juegos... Es sólo que los juegos son ilimitados y eso es lo que me encanta de ellos", finalizó la actriz (vía IGN).

¿Con qué otras celebridades ha colaborado Nintendo?

No es la primera vez que Nintendo colabora con Brie Larson, sino que en medio de la pandemia se alió con ella y Christina Aguilera para promocionar el Nintendo Switch. Algo similar hizo con el exluchador profesional John Cena, y a primera instancia pueden parecer algo extrañas o random por el tipo de personalidades que Nintendo escoge, pero resulta que son jugadores que tienen anécdotas entrañables con las consolas de la compañía.

Tal es el caso de John Cena, que cuando Nintendo se asoció con él en 2017 para promocionar el Nintendo Switch el también actor le hizo saber a los representantes de la compañía lo mucho que quería un nuevo Metroid en 2D. Curiosamente, tras el lanzamiento de Metroid Dread, Nintendo lo envió una copia, la cual Cena amó.

¿Qué opinas de la campaña promocional de Nintendo y Brie Larson? Cuéntanos en los comentarios.

Princess Peach: Showtime! debutará el próximo 22 de marzo en exclusiva para Nintendo Switch. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

