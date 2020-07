Brie Larson le pide a Nintendo que la deje ser Samus en película de Metroid

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Brie Larson, actriz conocida por su papel como Capitana Marvel en el MCU, no oculta su amor por Nintendo. Además de hablar sobre la compañía en su nuevo canal de YouTube, ahora también decidió hacerlo en una entrevista en la que le pidió a Nintendo que le deje ser Samus en una película de Metroid.

Recientemente, Brie Larson estuvo invitada en el talk show de Animal Crossing de Gary Whitta. Ahí salió el tema del amor que tiene Larson por Samus y como hay muchas personas que quisieran ver a la actriz interpretando a la guerrera intergaláctica.

Pero, ¿qué opina Larson sobre todo esto? Como puedes imaginar, es una idea que le emociona mucho y recordó la vez que se disfrazó de Samus en Halloween y se volvió viral. También aprovechó para recordarle a Nintendo que ella está dispuesta a interpretar a Samus, si es que algún día hacen una película de Metroid.

“Me encantaría [ser Samus en una película]. Me disfracé de Samus en Halloween hace 2 años…Literalmente era un disfraz de $20 USD que compré de Amazon, así que era nada. Estaba muy emocionada así que subí una foto a Instagram con el disfraz y se convirtió en algo con personas diciendo “¡wow!”. Ella siempre fue mi personaje en Super Smash Bros y simplemente la amaba. Así que todo comenzó y definitivamente no he terminado con esa historia y quiero hacer esa película, en definitiva, quiero participar en eso. Así que, Nintendo, de nuevo: ¡me encantaría hacerlo!”, mencionó la actriz.

Brie Larson es fanática de varios juegos de Nintendo

En caso de que no lo sepas, Brie Larson es fanática de muchas franquicias de Nintendo. De hecho, en varias ocasiones ha demostrado que su cariño por la marca va más allá de su gusto por Samus Aran.

A lo que nos referimos es que la actriz es fanática de Animal Crossing desde la infancia y ahora está jugando New Horizons. De hecho, hace unos días subió un video en el que nos dio un tour por su isla de la exclusiva para Nintendo Switch.

Por si te lo perdiste: Brie LArson quiere salir en una película de Animal Crossing

También reveló que le gustan los plataformeros e incluso contó una divertida anécdota relacionada con Super Mario Galaxy y correr a su novio de la casa. Puedes ver más al respecto aquí.

Y a ti, ¿te gustaría ver a Brie Larson interpretando a Samus? Cuéntanos en los comentarios.

