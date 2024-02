Baldur’s Gate 3 obtiene 5 nominaciones por su representación LGBTQIA+

Baldur’s Gate 3 tomó al mundo por sorpresa y se convirtió de inmediato en uno de los mejores juegos de los años recientes. Gracias a su excelente sistema RPG y su historia atrapante, ha recibido numerosos premios desde su lanzamiento a mediados de 2023. La buena racha continúa y pronto podría conseguir más galardones.

Esta semana, se dieron a conocer la lista de los nominados a la próxima edición de los Gayming Awards 2024, una ceremonia de premios que, como su nombre sugiere, pretende celebrar y reconocer a los máximos exponentes LGBTQIA+ en la industria de los videojuegos.

Baldur’s Gate 3 obtiene 5 nominaciones en los Gayming Awards 2024

En la edición de este año, el videojuego de rol lidera la lista con un total de 5 nominaciones: juego del año (GOTY), premio de los lectores de la revista Gayming, premio a la diversidad en la industria y premio al mejor personaje LGBTQ. En esa última categoría, competirá con 2 exponentes: Shadowheart y Dame Aylin.

Larian Studios está nominado en la categoría mejor Diversidad en la industria, que pretende reconocer a las compañías que “promueven, desarrollan y defienden” la diversidad en el sector del gaming. Puedes leer la lista completa de nominaciones si das clic en este enlace.

El videojuego independiente Thirsty Suitors obtuvo 4 nominaciones y se sitúa justo por detrás de Baldur’s Gate 3. Final Fantasy XVI competirá en 3 categorías y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hará lo propio con 2 nominaciones. Los ganadores se darán a conocer el próximo 7 de abril de 2024 durante una ceremonia que tendrá lugar en Los Ángeles, Estados Unidos.

Baldur's Gate 3 se perfila para ser uno de los máximos ganadores en los Gayming Awards 2024

Baldur’s Gate 3 debutó el año pasado con muy buenas calificaciones. Además de ser el actual ganador del GOTY en The Game Awards, dominó las listas de popularidad en Steam durante 2023. Larian Studios aseguró que la clave del éxito es tratar a los jugadores con respeto.

