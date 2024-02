Criterion lamenta la muerte de Chris Gauthier, actor de Need for Speed

Criterion Games, estudio responsable de la franquicia Need for Speed en la actualidad, compartió una noticia lamentable que atraviesa el mundo del entretenimiento en el gaming, TV y cine pues un actor que fue parte de la era de oro de la IP de carreras clandestinas murió.

La cuenta oficial de Criterion en X informó sobre la muerte del actor Chris Gauthier de 48 años y originario de Luton, Inglaterra. Este actor es conocido en el gaming por su papel como Neville en el juego Need for Speed: Carbon que debutó en 2006 siendo uno de los últimos de la franquicia en tener lugar dentro de la mejor etapa que ha vivido. De acuerdo con la información oficial proporcionada por su agencia, Chris Gauthier falleció de forma repentina y solo se reporta que en los últimos días estuvo enfermo.

We're shocked and saddened to hear that Chris Gauthier has died.



Chris - who played Neville in Need for Speed: Carbon - was a talented actor and writer and will be missed by everyone here at Criterion/EA. https://t.co/nrdqRkcKbR