Tomb Raider no sufrió censura; pronto volverás a ver imágenes suculentas de Lara Croft

Esta semana la censura ha dado de qué hablar a los jugadores de 2 títulos. Uno de ellos es la colección remasterizada de Tomb Raider, pero acaba de salir a la luz que no se trata de prohibición de contenido inapropiado alguno, sino de un simple error.

Esta semana los jugadores de Tomb Raider I-III Remastered descubrieron que el más reciente parche de la colección eliminaba pósteres que mostraban a Lara Croft con un toque erótico y que precisamente podían encontrarse en el nivel Sleeping With The Fishes de Tomb Raider III. Desde luego, tomando en cuenta como está la situación actualmente en torno a este tipo de asuntos, los jugadores no tardaron en saltar a la conclusión de que se trataba de un caso de censura por parte de Aspyr.

¿Tomb Raider I-III Remastered sufrió censura?

Pues bien, tal fue el alboroto que esta modificación repentina causó que para acabar con la incertidumbre la compañía salió y dejó claro que no se llevó a cabo censura alguna, sino que los cambios responden a un error.

Tal como se lee en una publicación oficial a través de su página de soporte, Aspyr explicó que con el Parche 2 se hicieron "varios ajustes a las texturas y los gráficos" de las versiones de los títulos HD y por lo visto ellas ocasionaron que "se eliminaran sin querer" los pósteres o afiches de la exploradora.

Las buenas noticias son que el equipo de desarrollo puso manos a la obra y al momento de publicar el mensaje ya había solucionado estos inconvenientes. Los fans tendrán que ser un poco pacientes, puesto que se espera que la solución se incluya en el Parche 3, que aún no tiene fecha de lanzamiento. Dicho de otra manera, pronto deberías poder ver los 2 afiches de Lara Croft.

Los suculentos pósteres de Lara Croft no se eliminaron por censura, sino por accidente

