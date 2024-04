Shadow of the Ninja Reborn se retrasó, pero ya tiene fecha de lanzamiento

Gracias a las remasterizaciones o remakes ha sido posible ver en la época contemporánea juegos de antaño que de otra manera serían muy complicados de disfrutar. Tal es el caso de una franquicias de Natsume que estará de regreso muy pronto.

Apenas el año pasado te informamos que Tengo Project, responsables de Wild Guns Reloaded, Pocky & Rocky Reshrined y The Ninja Saviors: Return of the Warriors, trabajaban en una franquicia vieja más: Shadow of the Ninja, a través de una versión actualizada o remasterización.

Shadow of the Ninja se retrasó ligeramente

El título sacaría del retiro al ninja Hayate y a la kunoichi Kaede y se esperaba que los fans pudieran disfrutar su aventura esta primavera, pero Natsume Atari anunció que no será posible, puesto que hubo un retraso.

Las buenas noticias, sin embargo, son que Shadow of the Ninja ya tiene fecha de lanzamiento: 29 de agosto, en la mitad del verano, por lo que la demora no será larga; después de todo, comparado con las más de 3 décadas de inactividad de la serie, unos cuantos meses son prácticamente nada.

Muy pronto podrás controlar de nuevo a Hayate y Kaede en Shadow of the Ninja Reborn

Adicionalmente, se confirmó que el título estará disponible en varios idiomas, incluyendo el español (vía [i]Gematsu). La distribuidora en Occidente será ININ Games y SEGA se encargará de estas labores en Japón y más países asiáticos.

A continuación puedes ver el nuevo trailer.

