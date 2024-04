Stellar Blade: fans enojados por supuesta censura reembolsan el juego de SHIFT UP

Tal como se anticipó, Stellar Blade debutó en medio de la controversia. Una vez más, la conversación gira en torno al aspecto y los trajes de EVE, el personaje principal. Ahora, los jugadores enojados arremeten contra la supuesta censura e intentan reembolsar el juego para expresar su descontento.

Antes del lanzamiento oficial, el director Hyung-Tae Kim afirmó que el exclusivo de PS5 iba a tener alrededor de 30 trajes, algunos más llamativos que otros. Por supuesto, muchos fanáticos expresaron su preocupación ante la posibilidad de que hubiera censura en Occidente y otras regiones.

El estudio desarrollador reconoció las críticas sobre el aspecto de la protagonista y se defendió bajo el argumento de que Stellar Blade es un producto de entretenimiento. En la previa al lanzamiento oficial, prometió que no iba a haber censura en ningún territorio. La comunidad celebró la noticia, pero la polémica tardó poco en aparecer.

Jugadores decepcionados por la “censura” de Stellar Blade intentan reembolsar el juego

Después del estreno oficial, la comunidad descubrió que el parche de día 1 modificó algunos elementos de la experiencia. Además de eliminar un graffiti problemático, alteró ligeramente el diseño de algunos trajes de EVE. Los fanáticos aseguran que estos cambios corresponden a una censura impuesta por Sony Interactive Entertainment.

La comunidad expresó su disgusto y creó una petición que ya reúne más de 30,000 firmas en un intento de revertir la supuesta censura. Por otra parte, el estudio SHIFT UP respondió a las críticas y afirmó que los nuevos diseños de los trajes corresponden al producto final.

Los jugadores no están conformes con esa respuesta y acusan a la compañía de engañar a la fanaticada. En consecuencia, muchos recurrieron a las redes sociales para asegurar que intentarán reembolsar sus copias de Stellar Blade para protestar en contra de la aparente censura.

Casi 40,000 personas piden que se revierta la "censura" de Stellar Blade

Los fans aseguran que las personas molestas pueden solicitar un reembolso a PlayStation bajo el argumento de “publicidad falsa”. Muchos escucharon esos consejos e intentaron comunicarse con el servicio al cliente para devolver sus copias del exclusivo de PS5.

Otros jugadores afirman que solicitaron el reembolso de su copia digital para comprar la versión física en su lugar. Debido a que los cambios en los trajes se incluyen en el parche de día 1, aquellos que adquieran el juego en disco, pero no lo actualicen, conservarán los diseños originales.

Jugadores decepcionados por la censura reembolsan sus copias de Stellar Blade

“Intento comunicarme con PlayStation para reembolsar mi versión digital de Stellar Blade para poder jugar la copia física sin parches”, comentó un jugador decepcionado. “Queremos la versión sin censura prometida de Stellar Blade que nos vendieron. Pueden eliminar la censura, agregar una descarga de la versión parcheada u ofrecer reembolsos extendidos”, dijo otro.

“Eliminé mi copia digital. Solicité un reembolso y, después de algunas discusiones, lo obtuve. Cancelé la suscripción de PlayStation Plus, desconecté la PS5 de internet e instalé una copia física del juego”, aseguró un fan. “Reembolsé Stellar Blade de Best Buy y PlayStation. Estoy cansado de que me digan ‘apoya a este [juego] aunque esté censurado para enviar un mensaje’. El desarrollador es cómplice y estoy harto de que me tomen por tonto”, dijo un jugador molesto.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta polémica? ¿Crees que los jugadores exageran? ¿Consideras que hacen lo correcto al reembolsar sus copias del juego? Déjanos leerte en los comentarios o únete al debate en nuestro Discord.

Stellar Blade está disponible en exclusiva para PlayStation 5. Encontrarás más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

