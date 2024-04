Fallout 4 se agota en formato físico tras éxito de la serie de Prime Video

Los proyectos de series y películas inspiradas en videojuegos también forman parte de un plan de mercado que busca impulsar las franquicias dentro y más allá del gaming. El primer resultado que se espera es un segundo aire para las IP en cuanto a si oferta en plataformas de videojuegos y esto se ha repetido con el estreno de Fallout. El éxito ha acompañado a la serie de Prime Video y el impacto se siente en el gaming, en especial en Fallout 4.

Reportan que copias físicas de Fallout 4 se están agotando

De acuerdo con un reporte de GameSpot, las copias físicas de Fallout 4 se agotaron repentinamente en las plataformas en línea tras el éxito de la serie de Prime Video. La entrega de Bethesda lanzada en 2015 se encontraba en precio accesible en distintas tiendas, esto a 9 años de su debut, por lo que al querer experimentar la franquicia tras ver la serie de TV, muchos consumidores se encontraron con las copias de Fallout 4 a buen precio y el resultado fue que se agotaran.

Las copias físicas de Fallout 4 se están agotando tras el éxito de la serie de Prime Video

Asimismo, en cuanto el sector videojuegos y su público, trascendió la noticia de la actualización de Fallout 4 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, por lo que las copias físicas de PS4 y Xbox One se convirtieron en un objeto deseado en busca de vivir esta aventura post desastre nuclear con mejoras visuales y nuevo contenido propios de la actual generación.

En Amazon México, en este momento se encuentra disponible Fallout 4 - Game of the Year Edition para PS4 y la edición estándar para Xbox One, aunque sí se nota una disminución en el número de publicaciones que ofrecían el juego en formato físico tras el estreno de la serie.

Por su parte, en formato digital la historia ha sido la misma pues Fallout 4 registró un ascenso en ventas en PlayStation Store, Xbox Store y Steam, convirtiéndose en uno de los videojuegos más vendidos en los últimos días. En relación con este ascenso, sirvió para posicionar la franquicia en el Top 25 de PlayStation Store, algo que fue elogiado por Microsoft pues es una franquicia que les pertenece.

Sigue informado, en LEVEL UP.

Fuente

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News / MSN / Whatsapp