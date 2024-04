Five Nights at Freddy’s llegaría muy pronto a este popular servicio de streaming

Las adaptaciones de videojuegos al cine viven uno de sus mejores momentos, pues los últimos proyectos emocionaron a los fans y fueron un éxito taquillero. Five Nights at Freddy’s es uno de los máximos exponentes de esta tendencia positiva, y parece que pronto llegará a un servicio de streaming muy popular.

El filme dirigido por Emma Tammi se proyectó en las salas de cine en México y otras regiones el pasado 26 de octubre de 2023. Los residentes de Estados Unidos fueron los únicos que tuvieron la oportunidad de disfrutarla día 1 en la plataforma Peacock.

La cinta inspirada en la franquicia de Scott Cawthon rompió récords de audiencia en el servicio exclusivo de Estados Unidos, e incluso desbancó a Super Mario Bros. La Película; sin embargo, abandonó el catálogo de la plataforma a inicios de febrero. Los fanáticos de aquel país tuvieron que esperar poco para verla en otra plataforma, pues llegó de sorpresa a Prime Video de Amazon en marzo.

Película de Five Nights at Freddy’s estaría disponible muy pronto en Netflix

Naturalmente, los fanáticos de Latinoamérica se preguntan cuándo podrán ver la adaptación live-action de Five Nights at Freddy’s sin costo adicional y desde la comodidad de su hogar. A la espera de más información, un nuevo hallazgo emocionó a la comunidad.

El usuario katfanf compartió una captura de pantalla que muestra que la película de FNAF se unirá al catálogo de Netflix el próximo 17 de mayo. En caso de que esa información sea precisa, los fanáticos podrán ver la cinta sin cargo extra en cuestión de semanas desde la plataforma de streaming.

Película de Five Nights at Freddy's llegará a Netflix, pero ¿en cuáles regiones?

Ahora bien, debemos matizar la información. En este momento, se desconoce exactamente en cuáles regiones estará disponible el filme de Five Nights at Freddy’s en Netflix. En México, la cinta no figura en la lista de los próximos estrenos, y parece que lo mismo sucede en otros territorios de Latinoamérica.

Así pues, es probable que, una vez más, el largometraje de horror tenga un estreno limitado y sólo esté disponible en algunas regiones. Los usuarios en redes sociales aseguran que sólo formará parte de Netflix en Europa; un fanático aseguró que encontró el filme en el catálogo de Bélgica.

Debido a que la librería del servicio de streaming cambia en función del territorio, es probable que Five NIghts at Freddy’s no esté disponible en México, España y otros países hispanohablantes. Tendremos que esperar para descubrir más información al respecto.

Algunos suscriptores de Netflix podrán ver Five Nights at Freddy's sin costo adicional

En caso de que el proyecto fílmico de Blumhouse Productions no se una al catálogo de Netflix en nuestro territorio, es probable que forme parte de la librería de Max. Esto lo decimos porque Oppenheimer, The Black Phone y M3GAN, que también son producciones de Universal Pictures, llegaron al servicio alrededor 8 meses después de sus estrenos en cines.

Pero cuéntanos, ¿cuándo y dónde crees que se estrenará la película en streaming? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Five Nights at Freddy’s. Por otra parte, visita esta página para leer más noticias relacionadas con Netflix.

