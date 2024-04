PS Plus: comparten malas noticias para los jugadores de Fallout 4

La franquicia Fallout se volvió tremendamente popular de la noche a la mañana gracias a la exitosa y aclamada serie live-action de Prime Video. Bethesda aprovechó la oportunidad para lanzar la actualización next-gen de la cuarta entrega principal. Eso sí, los problemas tardaron poco en hacer acto de presencia.

A finales de 2022, el estudio desarrollador anunció que Fallout 4 recibiría una versión de nueva generación. Fue hasta mediados de abril de 2024 que finalmente conocimos la fecha de estreno y los primeros detalles.

La actualización next-gen del videojuego ya está disponible gratis en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Aquellos que la descarguen, podrán elegir entre un Modo Rendimiento y un Modo Calidad, así como disfrutar una experiencia con mejor desempeño. De acuerdo con la compañía, ahora es posible jugar el RPG hasta en 60 fps en diversas resoluciones.

Algunos suscriptores de PS Plus no podrán descargar el parche next-gen de Fallout 4

Después del estreno de la versión mejorada de Fallout 4, algunos jugadores de PlayStation 5 explicaron que no podían descargar la actualización. Se descubrió que aquellos que obtuvieron el juego a través de PlayStation Plus eran los que experimentaban los problemas.

Al principio, ni la versión de PS Plus Extra ni la del extinto PS Plus Collection del RPG se podían actualizar. El servicio de atención al cliente de PlayStation y Bethesda abordaron esta situación y confirmaron que se trataba de un error; sin embargo, sólo un grupo de suscriptores califica para descargar el parche next-gen.

Actualmente, los fanáticos que juegan Fallout 4 a través del servicio PS Plus Extra pueden acceder a la nueva versión de PS5; sin embargo, aquellos que agregaron el título a su biblioteca a través de la PS Plus Collection, la cual desapareció en mayo de 2023, no pueden acceder a las mejoras. Así lo confirmó Bethesda en un comunicado.

Fans que obtuvieron Fallout 4 a través de la PS Plus Collection no tienen acceso al parche next-gen

“Hemos visto cierta confusión con respecto a la actualización gratuita de nueva generación de Fallout 4 para miembros de PS Plus Extra. El parche next-gen de Fallout 4 estará disponible para los miembros de PlayStation Plus Extra a través del catálogo de juegos de PlayStation”, comentó la compañía.

“¿Las personas que obtuvieron el juego en la PS Plus Collection o PS Plus Essential también obtendrán la actualización gratuita?”, preguntó un fan. “La actualización next-gen de Fallout estará disponible para los miembros de PS Plus Extra. No tenemos información sobre el catálogo de PS5 o PS Plus Essentials”, contestó el estudio.

Ciertamente, quizás lo mejor sea esperar para actualizar el juego. Esto lo decimos porque el parche de nueva generación debutó con muchos problemas.

Pero cuéntanos, ¿puedes actualizar tu copia del juego? Déjanos leerte en los comentarios.

Da clic aquí para leer más noticias relacionadas con Fallout 4 o visita esta página para encontrar las últimas novedades de PS Plus.

