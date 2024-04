Stellar Blade: SHIFT UP deseaba colaborar con marcas de refresco, pero ninguna quiso

Algo curioso de Stellar Blade es que en medio de su mundo apocalíptico ofrece coleccionables en forma de latas de refrescos y seguramente te has preguntado por qué. Pues bien, SHIFT UP acaba de revelar la razón.

A muchos jugadores ha sorprendido la vistoza manera en la que Eve recoge las 49 latas de refresco que están repartidas por el mapa de Stellar Blade. Algunos han mencionado que bien podría ser una oportunidad para que marcas de bebidas enlatadas se promocionaran en el juego y precisamente esa era la intención original de SHIFT UP, pero ninguna quiso.

SHIFT UP quería colaborar con marcas de refrescos para Stellar Blade, pero ninguna quiso

Así lo confirmó el director del proyecto y jefe de SHIFT UP, Kim Hyung-Tae, que en una reciente entrevista confesó que se acercaron con compañías de bebidas enlatadas para hacer una colaboración con el fin de que las marcas aparecieran en los coleccionables de Stellar Blade en vez de las marcas ficticias.

"Lo intentamos, pero ninguna marca de latas se asoció con nosotros para hacer una colaboración, así que tuvimos que crear originales de manera interna", expresó el desarrollador, que incluso reveló que contrataron a una persona para dar con los diseños que aparecen en el juego.

Stellar Blade X Pepsi: la colaboración que no ocurrió

Hyung-Tae no mencionó la razón por la que las compañías de refrescos de dieron la espalda, pero, tomando en cuenta los elementos del juego que le dieron una clasificación para mayores de edad, es probable que las compañías de refresco no hayan querido que su marca apareciera dentro del juego, aparte de que se trataba de una franquicia debutante. No obstante, es posible también que, tras ver lo bien que le está yendo al título, algunas marcas quieran colaborar con SHIFT UP en sus futuros proyectos; de hecho, Hyung-Tae no pierde la esperanza de que así suceda y hasta reveló su marca preferida.

"Ojalá que en el futuro podamos hacer una colaboración con una marca de la vida real. Específicamente Pepsi, en la cual estamos muy interesados", finalizó el director (vía Game Informer).

Por otro lado, aunque algunos podrían ver esto como geniales referencias, otros tal vez no la recibirían bien, sino que la considerarían como un anuncio comercial en un juego por el que ya pagaron $70 USD y tal vez esa razón también se consideró para que estos planes al final no se ejecutaran.

Stellar Blade ya está disponible en exclusiva para PlayStation 5. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

