¿Cuándo debutarán Indiana Jones, Avowed y otros exclusivos de Xbox? Periodista lo revela

Xbox se perfila para tener un 2024 repleto de grandes lanzamientos. Ya sabemos que tiene algunos proyectos en el horno, pero se desconocen las fechas de estreno para la mayoría. Por suerte, y según una fuente muy confiable, muy pronto podríamos conocer todos los detalles sobre los próximos exclusivos de la compañía.

En la mañana de este martes 30 de abril, Microsoft confirmó que su próximo Xbox Games Showcase tendrá lugar el 9 de junio de 2024 a las 11:00 AM, hora de la Ciudad de México. Sin brindar muchos detalles al respecto, adelantó que los fans pueden esperar noticias sobre juegos de Bethesda, Activision Blizzard y Xbox Game Studios.

Ahora, el confiable periodista Tom Warren de The Verge, quien anteriormente reveló con exactitud la fecha en la que se celebraría el evento, compartió nueva información sobre lo que se podría anunciar en el escaparate digital.

Revelan posibles meses de lanzamiento para los próximos juegos de Xbox

De acuerdo con el periodista, Microsoft utilizará el showcase para revelar la nueva entrega de Gears of War. Según sus fuentes, también habrá un segmento especial durante los compases finales en el que se compartirán más detalles del próximo juego de la franquicia Call of Duty.

Tom Warren adelante que es muy probable que la compañía revele la fecha de lanzamiento de sus nuevos videojuegos y proyectos. Explica que Bethesda podría confirmar que la expansión Shattered Space de Starfield debutará en septiembre. Anteriormente, Todd Howard comentó que el contenido descargable llegará este otoño.

Por otra parte, el periodista destaca que Activision pretende lanzar el nuevo Call of Duty a finales de octubre, mientras que Microsoft tiene la intención de estrenar Avowed y Microsoft Flight Simulator 2024 en noviembre. Finalmente, indica que es probable que Indiana Jones and the Great Circle debute en diciembre.

El Xbox Games Showcase 2024 estará cargado de anuncios emocionantes

Según Tom Warren, Microsoft mostrará más juegos en el escaparate de 2024 que en el evento del año pasado. Vale la pena destacar que esta información no está confirmada por Xbox, por lo que recomendamos tomarla con reservas y esperar a la transmisión del verano para conocer todos los detalles oficiales.

De acuerdo con rumores anteriores, el siguiente juego de la franquicia Call of Duty será un nuevo capítulo de la subserie Black Ops y nos llevará a la Guerra del Golfo. Se dice que su campaña single-player tendrá elementos de mundo abierto. A pesar de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, se espera que la nueva entrega también esté disponible para consolas PlayStation.

Pero cuéntanos, ¿qué esperas del próximo Xbox Games Showcase? Déjanos leerte en los comentarios.

