Fallout 4: solucionan molesto problema de la versión de PlayStation Plus

Fallout 4 debutó en 2015, por lo que ya se le notan las costuras. Por ello, muchos fanáticos se alegraron cuando Bethesda anunció que la esperada actualización next-gen para Xbox Series X|S y PlayStation 5 llegaría a finales de abril. Lamentablemente, múltiples problemas mermaron la experiencia de los jugadores de las consolas de Sony.

Las versiones nativas para las consolas de actual generación ya están disponibles a través de una descarga totalmente gratuita. Mientras los fanáticos que juegan el RPG a través de Xbox Game Pass no tuvieron problemas para acceder a las mejoras, los usuarios de PS Plus experimentaron toda clase de inconvenientes.

Por suerte, Bethesda tomó cartas en el asunto y ahora todos los suscriptores del servicio de Sony pueden descargar la actualización next-gen del videojuego.

Video relacionado: ¿Qué es el nuevo PlayStation Plus?

Jugadores de PS Plus ya pueden descargar el parche gratuito de Fallout 4

Cuando el parche debutó el pasado jueves 25 de abril, los jugadores de PlayStation 5 que disfrutan Fallout 4 a través de PS Plus Extra y la PS Plus Collection tuvieron problemas para descargar la versión mejorada. Muchos fanáticos creyeron que los suscriptores del servicio no podrían acceder a la actualización.

Bethesda y Sony respondieron los comentarios de la comunidad y confirmaron que se trataba de un error. Después de que se solucionó el problema inicial, los suscriptores de PS Plus Extra pudieron disfrutar las mejoras sin mayores inconvenientes; sin embargo, los fanáticos que obtuvieron el juego por medio de la extinta PS Plus Collection aún no podían descargar el parche de nueva generación.

“¿Las personas que obtuvieron el juego en la PS Plus Collection o PS Plus Essential también obtendrán la actualización gratuita?”, preguntó un fanático. “La actualización next-gen de Fallout 4 estará disponible para los miembros de PS Plus Extra. No tenemos información sobre el catálogo de PS5 o PS Plus Essentials”, respondió la compañía.

Desde su estreno, la actualización next-gen de Fallout 4 causado dolores de cabeza

Muchos fanáticos creyeron que la versión de la PS Plus Collection simplemente no calificaba para descargar la versión next-gen de Fallout 4. Por suerte, Bethesda volvió a abordar la controversia y confirmó que ya se solucionó el problema que bloqueaba el acceso a la actualización.

De esta manera, todos los suscriptores de PlayStation Plus pueden disfrutar las bondades y mejoras que ofrece la nueva versión del RPG postapocalíptico.

“Gracias por informarnos que algunos suscriptores de PS Plus no podían acceder a la actualización gratuita de Fallout 4 en PlayStation. Este problema ya se resolvió con éxito. Los suscriptores que hayan recibido anteriormente Fallout 4 de la PlayStation Plus Collection ahora deberían poder acceder al parche según lo previsto”, confirmó Bethesda.

Suscriptores de PS Plus ya pueden acceder a la versión next-gen de Fallout 4 en PS5

Aunque son buenas noticias, algunos jugadores criticaron a la compañía por la respuesta tardía, e incluso algunos afirmaron que compraron el juego sólo para descargar la actualización gratuita del videojuego de rol.

Pero cuéntanos, ¿ya descargaste el parche? ¿Crees que vale la pena? Déjanos leerte en los comentarios o en nuestro Discord.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Fallout 4.

Video relacionado: Unboxing de Fallout 76: Edición Servoarmadura

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News / MSN / Whatsapp

Fuente