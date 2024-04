Estudio de Deliver Us Mars despide a todos sus trabajadores, pero no cerrará

Los despidos continúan en la industria de los videojuegos. Esta vez, la mala noticia llega por parte de KeokeN, estudio responsable del juego de acción y aventura Deliver Us Mars, pues despidió a todo su personal, aunque extrañamente no cerrará sus puertas.

KeokeN Interactive, estudio de Países Bajos, tomó la terrible decisión de despedir a todos sus trabajadores luego de que Deliver Us Mars no tuviera los resultados esperados, pero en especial por la falta de proyectos cerrados que permitieran tener una perspectiva a futuro. Tal como se reportó en su momento, un espacio de presentación y cierre de tratos comerciales como GDC expuso la crisis de la industria al confirmar la incertidumbre que hay por parte de editores e inversionistas que en este momento solo apuestan a lo seguro y no quieren arriesgar en nada.

Heartbroken, we've had to lay off our team at KeokeN because of nothing substantial materializing directly after our visit to GDC. We’ve unfortunately exhausted all our possible options for publishing, work for hire, and co-development.



It is our utmost priority to make sure our… pic.twitter.com/3QHzJzgCfl