Stellar Blade recibirá un nuevo modo de juego

Stellar Blade apenas debutó la semana pasada y SHIFT UP dejó claro que preparaba más contenido para el título. Pese a que el título ha sido muy bien recibido por los jugadores, que ya han formado una sólida comunidad, la experiencia que ofrece se mejorará con un nuevo modo de juego.

Las adiciones a Stellar Blade no se hicieron esperar, pues justo en su día de lanzamiento SHIFT UP liberó la actualización de Día 1 que agregó el New Game+ y más mejoras a la experiencia.

La compañía surcoreana también ya había prometido que trabajaba en una más que agregaría el Modo Foto y a la lista de adiciones acaba de sumarse un modo que pondrá a prueba tu habilidad frente a los enemigos más fuertes de la campaña de Stellar Blade.

No olvides seguirnos en Google News.

Podrás desafiar a los jefes de Stellar Blade en este nuevo modo de juego

El director del proyecto, Kim Hyung-Tae, participó en una entrevista con el portal surcoreano Nate, en la que reveló que, si bien el equipo no ha definido todo el plan de actualizaciónes, anticipó que está en etapa de planificación un modo Boss Challenge.

Dado lo prematuro del desarrollo de este elemento de juego, no se ofrecieron detalles, pero a juzgar por otros títulos con este modo, puede esperarse que SHIFT UP ofrecerá una manera para desafiar los diferentes jefes de Stellar Blade de manera consecutiva.

Así como no se mencionó la fecha prevista del lanzamiento del modo Boss Challenge, no se reveló si el DLC será de paga, pero es importante mencionar que el estudio ya dejó claro que no prepara contenido descargable de paga o microtransacciones siempre y cuando no se trate de colaboraciones con IP ajenas, por lo que podemos esperar que este nuevo modo de juego se ofrecerá como parte de una actualización gratuita.

Te mantendremos informado.

Por si te lo perdiste: Stellar Blade ya confirmó su primera colaboración.

Stellar Blade recibirá el modo Boss Challenge

¿Qué otro elemento te gustaría que se implementara en Stellar Blade? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

Stellar Blade ya está disponible en exclusiva para PlayStation 5. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

Video relacionado

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News / MSN / Whatsapp