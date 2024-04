A pesar de la polémica, Stellar Blade triunfa en Metacritic; los fans aman el exclusivo de PS5

Tras una larga espera, Stellar Blade, el primer proyecto AAA desarrollado por el estudio surcoreano SHIFT UP, debutó en exclusiva para PlayStation 5 a finales de abril. A pesar de toda la polémica que se formó a su alrededor, fue del agrado de la inmensa mayoría de los jugadores.

Video relacionado: Infravalorados de 2024 que vuelan debajo del radar

Stellar Blade es uno de los juegos de 2024 mejor calificados en Metacritic

El videojuego de acción tiene una puntuación promedio de 82 en Metacritic basada en 122 críticas de la prensa especializada. Aunque su calificación demuestra que sus virtudes superan con facilidad a sus defectos, la realidad es que se quedó muy por atrás de otros lanzamientos de 2024.

Para contextualizar, Final Fantasy VII Rebirth es actualmente el juego mejor calificado del año con un puntaje de 92 en el sitio web. Le siguen Balatro (90), The Last of Us Part II Remastered (90), TEKKEN 8 (90), Like a Dragon: Infinite Wealth y Persona 3 Reload (87).

Aunque Stellar Blade fue incapaz de cautivar por igual a todos los críticos profesionales, sí resonó con los jugadores que lo probaron. Esto lo decimos porque actualmente es el juego de PlayStation 5 con la mejor calificación de usuario en Metacritic. En este momento, tiene una nota media de 9.3 puntos basada en 2237 reseñas.

A pesar de las críticas, Stellar Blade cautivó a los jugadores de PlayStation 5

Si se deja a un lado a los juegos indie que sólo tienen un puñado de reseñas de usuarios en Metacritic, el juego del estudio surcoreano es el título de 2024 con la puntuación más alta por parte de los jugadores. En este momento, supera a Final Fantasy VII Rebirth, Helldivers 2, Persona 3, etcétera. Los fanáticos elogian el sistema de combate, el apartado visual, el diseño de la protagonista y la banda sonora.

Este es un logro impresionante, sobre todo si consideramos que Stellar Blade ha sido objeto de críticas desde su lanzamiento oficial el pasado 26 de abril. Lo que pasa es que algunos jugadores arremetieron contra SHIFT UP por modificar un par de trajes de EVE, la protagonista.

Por si te lo perdiste: Stellar Blade: SHIFT UP deseaba colaborar con marcas de refresco, pero ninguna quiso

La comunidad argumenta que Sony Interactive Entertainment obligó a los desarrolladores a cambiar el diseño de los skins. Aunque el director Hyung-Tae Kim reconoció que algunos fanáticos estarán enojados, explica que no hay planes para regresar al aspecto original de los trajes. “Quiero aclarar que ese es nuestro producto final”, comentó.

En respuesta, los jugadores reembolsan sus copias en señal de protesta y apoyan una petición que ya reúne más de 59,000 firmas en un intento de revertir la supuesta censura. Si bien aún está por verse si esta controversia tendrá un impacto negativo en el desempeño comercial, lo cierto es que el juego cautivó a la gran mayoría de la fanaticada.

Pero cuéntanos, ¿ya jugaste el exclusivo de PS5? ¿Qué te pareció? ¿Lo recomiendas? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Stellar Blade.

Video relacionado: Boicots de videojuegos que no sirvieron para nada

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News / MSN / Whatsapp

Fuente