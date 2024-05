Xbox llevará Halo, Forza y más juegos a PlayStation, afirma fuente confiable

Xbox cambió recientemente a un enfoque de lanzamientos multiplataforma. Gracias a esto, 4 sus juegos han llegado a las consolas de PlayStation y Nintendo con resultados que, al parecer, son prometedores a largo plazo. Si bien Xbox afirmó que por ahora no planeaba llevar más de sus títulos a los sistemas de la competencia, parece cuestión de tiempo para que ocurra.

De acuerdo con Jez Corden, periodista de Windows Central, la meta de Microsoft ahora es llevar todos sus juegos first-party al ecosistema de PlayStation en el futuro. Según sus fuentes, eso incluye a icónicas franquicias como Halo y Forza.

¿Halo, Forza y más juegos de Xbox llegarán a PlayStation?

Dicen que Xbox llevará más de sus juegos a las consolas de la competencia

Corden compartió detalles interesantes sobre el futuro de Xbox y su estrategia multiplataforma. Afirmó que prácticamente todos sus juegos llegarán a PlayStation, incluyendo entregas de Halo, Forza, 2 de las franquicias más importantes de la marca.

Esto resulta interesante para muchos jugadores, pues Phil Spencer, jefe de Microsoft Gaming, afirmó que no tenían planes para lanzar más de sus títulos en los sistemas de la competencia, al menos no por ahora.

Diversos reportes afirman que la decisión en realidad dependía del éxito que tuvieran Hi-Fi RUSH, Pentiment, Grounded y Sea of ​​Thieves en PlayStation y Nintendo. Sabemos que algunos títulos tuvieron una recepción aceptable.

Fuentes afirmaron que concretamente Sea of ​​Thieves era una especie de prueba clave para definir el rumbo de la marca en cuanto a lanzamientos. Sabemos que Satya Nadella, presidente de Microsoft, está satisfecho con la nueva estrategia, así que muchos jugadores creen que es cuestión de tiempo para que Xbox lleve más juegos a PlayStation y Nintendo.

Ahora bien, la realidad es que no hay nada confirmado y Xbox no ha definido del todo bien su postura públicamente. Anteriormente, se dijo que juegos como Starfield podrían llegar a PlayStation 5; sin embargo, no hay señales de que verdaderamente ocurrirá. Lo mismo aplica para Halo, Forza y demás franquicias por ahora.

Hace tiempo, un exejecutivo de Xbox reveló que Halo pudo llegar a PlayStation y dejar de ser exclusivo, pero al final nada ocurrió. Por otro lado, sabemos que los fans de PlayStation quisieran ver diversas franquicias de Xbox en sus consolas.

