El Arsenal y Paramount+ celebran el estreno y éxito de Knuckles

Las películas de Sonic the Hedgehog han resultado en una nueva era dorada para la franquicia de SEGA y esto ha llevado a nuevos proyectos, como el spin-off de Knuckles que ha tenido éxito de inmediato. Hoy, la IP japonesa se codea con las marcas más famosos y su impacto llega hasta el futbol inglés.

La serie de Knuckles se estrenó este fin de semana en Paramount+ y la recepción ha sido impresionante, tanto así que la campaña promocional incluye una colaboración con el Arsenal FC de la Premier League de Inglaterra, equipo de Londres que curiosamente comparte colores con el personaje de SEGA y que también vive un gran momento pues está peleando el campeonato con el Manchester City.

El promocional muestra la serie de Knuckles en acción y a los equipos varonil y femenil del Arsenal triunfando en sus respectivas ligas:

🔴 Red hits different

🤝 Arsenal and Knuckles join forces

🙌 Now streaming on @ParamountPlusUK pic.twitter.com/COaqccThPs