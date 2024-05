Star Wars: fans de Xbox y Nintendo Switch ya pueden probar gratis estos juegazos

Esta semana tiene lugar el Día de Star Wars (May the 4th), el cual se celebra todos los 4 de mayo por un ingenioso juego de palabras en inglés. Los usuarios de Xbox y Nintendo Switch podrán unirse a los festejos de la mejor manera: con pruebas gratuitas de 2 videojuegos aclamados por la crítica.

Star Wars Jedi: Survivor y Star Wars: Knights of the Old Republic están gratis por tiempo limitado

Recientemente, Star Wars Jedi: Survivor, la segunda entrega de la franquicia de Electronic Arts y Respawn Entertainment, se unió al catálogo de Xbox Game Pass Ultimate y está disponible sin cargo adicional a través de EA Play. Naturalmente, los jugadores necesitan una suscripción para disfrutarlo gratis.

Por tiempo limitado, la comunidad tendrá la oportunidad de jugar sin costo este título single-player y conocer las horas iniciales de la aventura de Cal Kestis, incluso si no tienen una membresía de Xbox Game Pass Ultimate o EA Play. Esto lo decimos porque se acaba de lanzar una prueba gratuita en Xbox Series X|S.

A partir de ahora y hasta el 5 de mayo a las 11:59 pm PDT, los jugadores de las consolas de Microsoft podrán jugar totalmente gratis a Star Wars Jedi: Survivor. Todo el contenido estará disponible, pero la sesión de prueba sólo tiene una duración de 5 horas. Aunque es poco tiempo, es suficiente para familiarizarse con los personajes, las mecánicas del sistema de combate y el contexto narrativo.

Usuarios de Xbox pueden jugar gratis Star Wars Jedi: Survivor por tiempo limitado

Por otra parte, los usuarios de Nintendo Switch podrán jugar sin costo adicional a Star Wars: Knights of the Old Republic, uno de los mejores videojuegos de la franquicia. Toda la aventura estará disponible gratis hasta el 9 de mayo, pero hay un par de requisitos que se deben considerar.

En primer lugar, la sesión gratuita es exclusiva de Europa, y se desconoce si se extenderá a Latinoamérica y otras regiones. Por otra parte, los jugadores necesitan una suscripción activa del servicio servicio Nintendo Switch Online para descargar la prueba de Star Wars: Knights of the Old Republic.

Suscriptores de Nintendo Switch Online pueden probar gratis el juego de Star Wars

Harness the power of the Force in the RPG classic Star Wars: Knights of the Old Republic Game Trial!

#NintendoSwitchOnline members can play the full game for free now: https://t.co/410egkha0U pic.twitter.com/XC5BMluArq — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) May 3, 2024

Como parte de las celebraciones del May 4th, o Día de Star Wars, contenido especial también llegó a Fortnite Battle Royale y Fortnite LEGO. La comunidad ya puede conseguir skins de Chewbacca y otros personajes de la franquicia de Disney.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta promoción de tiempo limitado? Déjanos leerte en los comentarios.

