Xbox Game Pass: este aclamado juego AAA de 2023 se volvió muy popular gracias al servicio

En años recientes, los servicios de suscripción ganaron mucha importancia y actualmente son una pieza clave de las estrategias de muchas compañías. Mucho se ha dicho sobre si Xbox Game Pass afecta el rendimiento comercial de los títulos que conforman su catálogo, pero es innegable que, en algunas ocasiones, da un impulso de popularidad a los juegos.

Por ejemplo, Gotham Knights, el controversial juego ambientado en el universo de Batman, repuntó en Xbox tras su llegada al programa de paga. No es el único caso, y recientemente se descubrió que un aclamado videojuego de 2023 se volvió muy popular tras unirse al catálogo del servicio.

Video relacionado: Xbox Game Pass: 6 años de evolución

Star Wars Jedi: Survivor repunta en Xbox tras su llegada a EA Play y Xbox Game Pass Ultimate

Star Wars Jedi: Survivor, el aclamado juego de acción de Electronic Arts y Respawn Entertainment, se agregó a la librería de EA Play el pasado 25 de abril, lo que significa que también está disponible sin cargo extra para todos los suscriptores activos de Xbox Game Pass Ultimate.

Parece que muchos jugadores tenían este título en la mira. De acuerdo con la tabla de datos de GameInsights, que recopila información de 2.4 millones de cuentas activas de Xbox, el juego se volvió muy popular y aumentó su base de usuarios en las consolas de Microsoft.

De acuerdo con el informe, Star Wars Jedi: Survivor fue el 127.° título más jugado de Xbox durante la semana previa a su llegada a Xbox Game Pass Ultimate. Después de que se unió al catálogo el 25 de abril, pasó a ocupar el puesto número 20 en la lista de popularidad, lo que representa un incremento de 570.4% en el número de jugadores.

Star Wars Jedi: Survivor aumentó su popularidad gracias a EA Play y Xbox Game Pass Ultimate

Vale la pena señalar que estos datos no son proporcionados por Electronic Arts ni Xbox, además de que apenas representan una pequeña parte del panorama completo. Es muy probable que las cifras oficiales sean muy diferentes.

Aquellos jugadores que no tienen una suscripción a Xbox Game Pass Ultimate o EA Play, pero que desean jugar Star Wars Jedi: Survivor, estarán felices de saber que actualmente se ofrece una prueba gratuita de tiempo limitado en Xbox como parte de las celebraciones del May the 4th de este año.

Pero cuéntanos, ¿eres uno de los jugadores que probó el título de Respawn Entertainment gracias al servicio de paga? Déjanos leerte en la caja de comentarios.

Da clic aquí para leer más noticias relacionadas con Star Wars Jedi: Survivor o visita esta página para encontrar más información sobre Xbox Game Pass.

Video relacionado: El inevitable destino de los servicios de videojuegos

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News / MSN / Whatsapp

Fuente